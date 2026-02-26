Mercato OL : Ruben Kluivert répond à l’intérêt de Crystal Palace

Afficher l’index Masquer l’index
Ruben Kluivert reste l’un des joueurs clés de l’OL et ses performances sont suivies de près. Le jeune défenseur s’est d’ailleurs exprimé sur l’intérêt que Crystal Palace lui porte et a confirmé son attachement indéfectible à l’Olympique Lyonnais.
Kluivert, un pilier déjà incontournable à l’OL
Arrivé l’été dernier à Lyon en provenance du Portugal, Ruben Kluivert a rapidement trouvé ses marques. Avec 19 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts et 2 passes décisives, il s’impose comme un élément clé de l’effectif de Paulo Fonseca. Sa solidité défensive et sa capacité à se projeter vers l’avant attirent naturellement les regards, et Crystal Palace n’a pas tardé à manifester son intérêt en toute fin de mercato hivernal.
Lire aussi : OL Mercato : Les détails du transfert de Kluivert dévoilésÀ voirCoupe de France : Mauvaise nouvelle confirmée pour l’OM
Le joueur de 24 ans a commenté cette situation avec franchise, dans un entretien accordé au Progrès. « C’était confus, car c’était très tardif en plus. Je suis heureux d’être ici, à 100 % dans ce projet à Lyon. On est encore en course en Ligue Europa et en Coupe de France, nous avons beaucoup de matchs à jouer avec un groupe vraiment superbe », a-t-il confié. Un message clair : sa priorité reste l’OL.
Mercato OL : Kluivert rêve de la Premier League… mais pas maintenant
Malgré l’attrait de la Premier League, Kluivert garde les pieds sur terre. « À titre personnel, je ne peux le nier, la Premier League reste un rêve. Mais à choisir, je préfère la manière dont cela s’est passé. Le club a fait le bon choix. J’ai signé cinq ans à Lyon, et je me vois rester quand même au moins deux ou trois ans », a-t-il indiqué.
Lire aussi : OL : Un grand retour surprise, 2 incertains pour l’Olympico
Cette déclaration renforce l’idée que Ruben Kluivert entend consolider sa place à Lyon et contribuer aux ambitions européennes et nationales du club. Crystal Palace peut rêver… mais l’Olympique Lyonnais garde son talent sous clé.
Lire aussi sur l’OL :
OL : Matt Turner raconte son mercato cauchemar à LyonÀ voirMercato ASSE : Vers un départ fracassant de Tardieu ?
OM-OL : Marseille fait une annonce importante avant Lyon