Mercato OL : Un top joueur Bosnien dans le viseur de Lyon

L’OL a déniché un top joueur dans le championnat tchèque. Une bonne pioche en vue du prochain mercato d’été.

Mercato : L’OL vise Amar Memic de Viktoria Plzen

Alors que l’OL est concentré sur sa fin de saison qui s’annonce palpitante, avec trois compétitions au calendrier : Ligue 1, Ligue Europa et coupe de France, une piste du club rhodanien est révélée.

Selon les informations en provenance de la République Tchèque, les recruteurs de Lyon aurait mis la main sur Amar Memic. Il s’agit d’un polyvalent milieu de terrain, évoluant avec le Viktoria Plzen en première division tchèque.

Son nom est coché sur le calepin de Matthieu Louis-Jean (Directeur technique), selon le compte chequieFootFR. Le joueur de 25 ans est présenté comme « le meilleur latéral (sic) » de la Chance Liga, le championnat tchèque. Il fait une saison remarquable.

LE MEILLEUR LATÉRAL DU CHAMPIONNAT À L'OL ? ✈️🇫🇷



Amar Memić (25) 🇧🇦 serait dans le viseur du 3e de Ligue 1. Auteur d'une saison remarquable, l'ancien de Karviná fait tourner les têtes.



Cette saison en championnat, c'est 23 matchs pour 3 buts et 7 passes décisives. 🪄 pic.twitter.com/BEc6yx1zpZ — Tchéquie France ⚽🇫🇷 (@TchequieFootFR) February 24, 2026

Amar Memic, un crack du championnat tchèque

Il a pris part à 23 matchs, pour 3 buts marqués et 7 passes décisives délivrées. Selon Transfermarkt, l’international bosnien joue régulièrement en position de milieu droit, ailier ou quelques fois avant-centre.

Évidemment, Amar Memic a attiré l’attention de plusieurs clubs en Europe, grâce à ses performances. « L’ancien de Karviná fait tourner les têtes », indique la source. Sous contrat à Plzen jusqu’en juin 2029, le joueur visé par l’OL est évalué à 3,5 millions d’euros. Un montant qui ne semble pas un obstacle pour le club rhodanien.

