OL : Un grand retour surprise, 2 incertains pour l’Olympico

A quatre jours de l’Olympico OM-OL, une bonne nouvelle est tombée au GOLTC. Il s’agit du retour d’un taulier, blessé en coupe d’Europe en janvier dernier.

OL : Moreira et Sulc incertains contre Marseille

L’OL a entamé la préparation de l’important Olympico, mardi, au Groupama OL Training Center (GOLTC). Des joueurs manquent toujours à l’appel au sein de l’équipe de Paulo Fonseca. Les blessés de longue date : Ernest Nuamah et Malick Fonafa.

Touché aux ischio-jambiers lors du match contre le FC Nantes, Afonso Moreira est toujours à l’infirmerie. Il n’a pas participé à l’entraînement, ce mercredi, et il est plus qu’incertain pour l’Olympico, selon Olympique-et-Lyonnais.

Le média spécialisé confirme également la probable absence de Pavel Sulc, contre l’Olympique de Marseille. D’après la source, le buteur, touché à Strasbourg, « avait du mal à marcher lundi ».

Orel Mangala de retour à l’entraînement collectif

En revanche, Orel Mangala est à la disposition de Paulo Fonseca. Blessé depuis le 22 janvier contre les Young Boys de Berne, en Ligue Europa, il a participé à l’entraînement collectif, ce mercredi, d’après les informations d’O&L.

Le milieu de terrain belge postule dans le groupe lyonnais pour la 24e journée de Ligue 1. Néanmoins, il est peu probable qu’il soit dans le Onze de départ de l’OL, faute de rythme après plus d’un mois sans compétition.

