Mercato PSG : Luis Campos traque un buteur en Espagne

La direction du PSG provoque encore l’ire du FC Barcelone. Les Parisiens s’attaquent à un chouchou du géant de Liga.

Mercato PSG : Luis Campos vise un crack anglais

Le PSG semble avoir pris goût aux duels avec le FC Barcelone sur le marché des transferts. Après avoir arraché des noms prestigieux aux Catalans, le club de la capitale s’attaque désormais à un nouveau dossier : Marcus Rashford.

Luis Enrique en fait sa priorité. L’intérêt parisien pour l’attaquant anglais n’est pas une nouveauté. Selon les informations d’El Nacional, Marcus Rashford (28 ans) a les atouts pour s’épanouir dans le système de jeu de Luis Enrique. Le technicien espagnol serait prêt à lui donner un bon temps de jeu à Paris.

Convaincus par le profil du joueur, les dirigeants parisiens seraient prêts à mettre 50 millions d’euros sur la table pour convaincre Manchester United de leur céder l’international anglais, actuellement prêté en Catalogne. Pour Manchester United, cette offensive parisienne est une aubaine financière.

Le contrat de prêt signé l’été dernier prévoit une option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Le club anglais espère que les difficultés financières du Barça empêcheront Deco de lever cette option. Cela leur permettrait soit de revendre Rashford au prix élevé au PSG, soit de réintégrer un joueur qui a retrouvé tout son éclat sous le maillot Blaugrana.

Malgré la pression financière, le club catalan n’a aucune intention de se laisser faire. Le directeur sportif Deco a déjà entamé des pourparlers. Une réunion a eu lieu lundi dernier avec les agents de Rashford pour discuter des conditions salariales d’un futur contrat définitif.

