OM-OL : Décision choc de La LFP avant l’Olympico !

La LFP a dévoilé l’arbitre qui dirigera l’Olympico OM-OL de ce dimanche. Il s’agit de Jérôme Brisard un nom bien connu des deux équipes.

OM-OL : Jérôme Brisard sera au sifflet

Un Olympico très attendu en Ligue 1 ! L’Olympique de Marseille tentera de battre l’Olympique Lyonnais ce dimanche dans un Vélodrome en fusion. Ce choc sera décisif dans la course à la Ligue des champions. Les Lyonnais possèdent une avance de cinq points sur leur prochain adversaire. Cela leur offre une opportunité de creuser l’écart.

Lire aussi : OM : Habib Beye a enfin la clé pour redresser Marseille

À voir

ASSE : Montanier, montée en L1… Romeyer se prononce

À l’inverse, la victoire est impérative pour l’OM. Les hommes d’Habib Beye doivent renouer avec le succès devant leur public et se relancer dans la course au podium. Dans ce climat tendu, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a tranché. C’est Jérôme Brisard qui dirigera les débats.

Un arbitre au bilan équitable

L’arbitre de 39 ans connaît bien les deux protagonistes. Cette saison, il a notamment officié lors du succès marseillais face au PSG (1-0), mais aussi lors de leur revers à Lille. Jérôme Brisard était aussi au sifflet lors de la défaite de l’OL à Nice et de la victoire à Monaco.

Il sera épaulé par Alexis Auger et Erwan Finjean lors de cet Olympico OM-OL. La vigilance sera renforcée par la VAR, confiée au duo Bastien Dechepy et Yohann Rouinsard. Tandis qu’Abdelatif Kherradji sera le quatrième arbitre. Un dispositif complet pour assurer l’équité de ce sommet.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Habib Beye écarte une recrue, la véritable raison sort

Mercato : Premier renfort malien pour Habib Beye à Marseille ?

À voir

PSG-Monaco : Un premier coup dur pour Luis Enrique !

Coup de théâtre à Marseille : Frank McCourt lance un ultimatum