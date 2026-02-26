Mercato OM : Un serial buteur arrive à Marseille

Le nouveau coach de l’OM, Habib Beye veut un prolifique attaquant pour la saison prochaine. Un buteur croate est ciblé.

À peine arrivé sur le banc de l’OM, Habib Beye impose déjà sa marque. Actuellement en stage à Marbella, le technicien sénégalais s’est fixé une mission précise : restaurer la confiance au sein du vestiaire et redresser les résultats pour coller aux standards olympiens. Si la priorité immédiate reste le podium en Ligue 1 et le sacre attendu en Coupe de France, les grandes manœuvres du mercato estival ont déjà débuté en coulisses.

Malgré un secteur offensif de haut vol (Greenwood, Aubameyang, Gouiri), la direction phocéenne cherche à muscler son attaque avec un avant-centre très prolifique. Selon les informations en provenance de Croatie, la cible prioritaire se nommerait Dion Beljo. Auteur d’une saison stratosphérique avec le Dinamo Zagreb (18 buts en 32 matchs), le géant croate affole l’Europe.

Les dirigeants marseillais seraient prêts à passer à l’attaque lors du prochain mercato estival. Mais l’Olympique de Marseille devra batailler pour réussir ce coup. Du beau monde tourne autour du jeune buteur. Le Stade Rennais, ancien club de Beye, ainsi que plusieurs écuries de Premier League comme Newcastle et Leicester, sont déjà sur la piste. Sur Transfertmarkt, Dion Beljo vaut 4 millions d’euros.

