OL : Endrick recadré après la défaite de Lyon à Strasbourg

Après la défaite de l’OL à Strasbourg, Paulo Fionseca a décidé de recadrer les Gones, notamment Endrick.

L’OL méconnaissable contre le RC Strasbourg en Alsace

Battu par le RC Strasbourg (3-1) en Alsace, l’OL n’a pas réussi à égaler le record historique du club rhodanien. L’équipe de Paulo Fonseca est restée sur une superbe série de 13 victoires de rang, soit une de moins que la série réussie par Gérard Houllier lors de la saison 2006-2007.

Les Gones ont été stoppés net par une équipe du Racing club, qui a retrouvé son efficacité offensive lors de cette 23e journée de Ligue 1.

Mené (2-0) dès l’entame de la deuxième période, l’Olympique Lyonnais a réagi pour réduire le score (2-1, 59e), mais il n’a pas pu résister aux assauts répétés des Alsaciens. Lyon a concédé le troisième but sur penalty (83e).

« Il était difficile de jouer avec un déficit de deux buts. Nous avons bien réagi en égalisant en deuxième mi-temps, mais ils ont ensuite obtenu un penalty et le match était terminé », a constaté le coach de l’OL.

Il a reconnu ensuite que son équipe est passée à côté de son match : « Tous les joueurs ont joué au même niveau, un niveau différent de celui que nous avions montré auparavant ».

Endrick décevant, Fonseca : « Je vas lui parler »

De retour de suspension et titulaire à Strasbourg, Endrick a été particulièrement transparent. Il a souvent privilègié des choix individuels au détriment du jeu collectif, gâchant ainsi de potentielles occasions de but.

Interrogé sur le jeu individuel et la décevante prestation de l’attaquant brésilien, Paulo Fonseca assure qu’il sera réprimandé : « Je ne veux pointer personne du doigt. Tous les joueurs ont fait un mauvais match. […]. Je vais lui parler, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu […] ».

Rappelons que les débuts d’Endrick avec l’OL ont été remarquables. Il avait marqué 5 buts en 6 matchs, avant le carton rouge écopé à Nantes.

