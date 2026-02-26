Mercato OM : Annoncé à Marseille, il prend une grosse décision

C’est l’une des pistes chaudes annoncées à l’OM ces derniers mois. Il s’agit de Lucas Da Cunha, milieu de terrain de Côme 1907, en Italie. A quelques mois du mercato estival, le dossier vient de connaître un tournant inattendu qui pourrait rebattre les cartes.

Mercato OM : Lucas Da Cunha, un choix stratégique qui change la donne

Courtisé par l’Olympique de Marseille ces derniers mois, Lucas Da Cunha a finalement opté pour un virage structurant dans sa carrière. Le milieu de 24 ans, aujourd’hui capitaine de Côme 1907, a décidé de confier ses intérêts à CAA Base, la branche football du géant américain du divertissement.

Un signal fort. Dans le football moderne, choisir une agence de cette envergure n’a rien d’anodin. C’est afficher des ambitions élevées, ouvrir des portes à l’international et, surtout, se positionner intelligemment à l’approche des prochaines fenêtres de transferts. Marseille est prévenu : le dossier prend une autre dimension.

Marseille toujours à l’affût

Sous contrat longue durée en Italie, l’ancien joueur formé au Stade Rennais s’est imposé comme un leader technique et mental de Côme sous Cesc Fabregas. Sa régularité en Serie A attire logiquement les regards, et pas seulement sur la Canebière.

Pour l’OM, l’équation se complique. Avec un joueur désormais épaulé par une machine aussi puissante, les négociations promettent d’être musclées. Mais à Marseille, on le sait : les grandes ambitions exigent parfois de grands bras de fer. Le mercato ne fait que commencer.

