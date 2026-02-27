Mercato OM : Mehdi Benatia négocie un transfert à 40 M€

La direction de l’OM vise un buteur belge pour le prochain mercato estival. Le prix du joueur est connu.

Mercato OM : Mehdi Benatia fonce sur un buteur en Italie

Jonathan David pourrait regretter son transfert en Italie. Annoncé sur la short-list de l’OM lors du dernier mercato estival, l’international canadien avait finalement succombé aux sirènes de la Juventus Turin, rejoignant le Piémont libre.

Mais c’est le calvaire qu’il vit en Italie. Jonathan David peine à s’imposer chez les Bianconeri et pourrait ne pas s’éterniser à Turin. Son nom a brièvement circulé à nouveau du côté de la Canebière, mais l’attaquant canadien ne semble plus être la priorité de l’Olympique de Marseille. C’est un tout autre profil qui fait vibrer les pensionnaires du Vélodrome. Il s’agit de Loïs Openda.

L’attaquant international belge vit une saison difficile. Peu utilisé et en manque de réussite, l’ancien Lensois ne devrait pas être conservé par le club italien, qui n’a aucune intention de lever son option d’achat. Un retour au RB Leipzig cet été semble inévitable.

Selon les indiscrétions, l’état-major olympien suivrait de très près l’évolution de sa situation. Le dossier reste toutefois complexe sur le plan financier. Bien que sa valeur marchande (actuellement estimée à 40 M€ sur Transfermarkt) risque de chuter suite à cet échec italien, Loïs Openda reste lié à Leipzig jusqu’en 2028. Le club allemand n’acceptera pas de brader son joueur.

