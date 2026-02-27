Mercato OM :  Allen Junior attendu à Marseille ?

L’OM accélère pour Allen Junior Lambé, joyau du Bayern Munich. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Allen Junior

La direction de l’OM prépare un joli coup en Allemagne en vue du prochain mercato estival. L’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Allen Junior Lambé, milieu défensif de 17 ans qui s’illustre déjà avec les U19 du Bayern Munich. Malgré un sale temps en ce début d’année 2026, la direction marseillaise prépare activement l’avenir.

Sous l’impulsion de Medhi Benatia, le club phocéen envisage de recruter de joueurs à fort potentiel plutôt que des investissements massifs, après les arrivées coûteuses de Nayef Aguerd et Igor Paixão.

Selon le média allemand FCB Inside, les recruteurs marseillais suivent Lambé de près depuis plusieurs mois et avaient déjà pris contact lors du dernier mercato hivernal. Si aucune opération n’a été conclue, le club phocéen pourrait revenir à la charge cet été, probablement sous la forme d’un prêt.

Le dossier s’annonce toutefois complexe. Le Bayern, qui compte sur sa pépite à long terme, n’envisage pas une vente mais pourrait accepter un prêt pour accélérer sa progression. Marseille devra surtout faire face à une forte concurrence. L’AS Roma, l’Atalanta Bergame et le PSV Eindhoven flairent tous le coup. Déjà apparu à trois reprises en UEFA Youth League cette saison, le jeune milieu n’a pas encore intégré le groupe pro dirigé par Vincent Kompany.

