Coup de théâtre à l’OM : Jonathan David redevient une option

La direction de l’OM tient une belle opportunité en attaque. Jonathan David, dont le transfert à Marseille avait échoué cet été, est de nouveau une option sérieuse pour le mois de janvier.

Mercato OM : La Juventus ouvre la porte pour Jonathan David

Jonathan David regrette-t-il son choix de carrière ? Refusant de prolonger son contrat avec le LOSC, l’avant-centre canadien était de libre cet été. L’Olympique de Marseille s’était alors positionné pour tenter d’arracher sa signature. Les négociations semblaient même très avancées.

Mais c’est finalement la Juventus Turin qui a remporté cette bataille. Jonathan David a accepté de découvrir la Serie A italienne, où ses débuts s’avèrent décevants. 1 seul but en 12 apparitions. Le joueur 25 ans est méconnaissable. Au point la Vieille Dame a pris une décision étonnante.

Sky Sports Italia le confirme, la Juventus est désormais ouverte à un départ de Jonathan David dès cet hiver. Surtout que le nouvel entraîneur Luciano Spaletti ne compte pas vraiment sur lui pour la suite de la saison. La preuve ? Dusan Vlahovic a été aligné ce samedi face à Cremonese (2-1) au détriment de l’ancien Lillois.

Les négociations ont déjà débuté

Jonathan David ne se fait plus d’illusion : la meilleure solution pour lui est d’ailleurs voir ailleurs. Ses représentants seraient déjà à la tâche pour lui trouver un nouveau point de chute. Après une tentative manquée cet été, l’Olympique de Marseille pourrait vite sauter sur l’occasion pour l’attirer dans ses filets.

Les responsables marseillais étudieraient déjà l’idée de recruter l’ancien buteur de Lille OSC en prêt. Sachant que sa valeur marchande reste très élevée : 45 millions d’euros selon Transfermarkt. C’est très cher, mais le buteur canadien a la côte sur le marché des transferts.

L’OM devra donc se méfier des autres courtisans. Deux cadors européens, Tottenham et le Bayern Munich, se seraient déjà renseignés sur les conditions de son départ. Les contacts avec son entourage auraient déjà début en vue d’un accord. L’hiver promet ainsi d’être très mouvementé pour Jonathan David.

