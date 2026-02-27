Mercato PSG : C’est fait, un roc débarque à Paris !

La direction du PSG met à l’essai un prometteur défenseur brésilien de 16 ans.

Mercato PSG : Bruno Aquiles est à Paris

Le centre de formation du PSG s’ouvre aux pépites. Le club parisien accueille actuellement le jeune défenseur central brésilien Bruno Aquiles pour un stage d’observation de deux semaines. Né fin janvier 2010, le joueur effectue ce test sous la supervision des formateurs parisiens.

Selon son club d’origine, Esporte Clube Meia Noite, il est arrivé à Paris accompagné de Francis Campos, ancien professionnel et responsable du recrutement au sein de la structure basée dans l’État de São Paulo. Durant son séjour, l’adolescent devrait être intégré aux séances des U17 nationaux ou des U16 régionaux.

Le profil du jeune défenseur, originaire d’une zone rurale située à plusieurs centaines de kilomètres de la métropole paulista, a manifestement suscité un intérêt spécifique des recruteurs. Bruno Aquiles s’est distingué lors de la Copinha, compétition de référence au Brésil comparable à la Coupe Gambardella.

Le jeune roc a contribué à une phase de groupes réussie, l’équipe devançant notamment Coritiba avant d’être éliminée par Cruzeiro. Malgré son jeune âge, Bruno Aquiles a affronté des adversaires pouvant avoir jusqu’à 20 ans, démontrant une capacité d’adaptation et une maturité saluées par les observateurs.

