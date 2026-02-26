Crise à l’OM : Une intervention pour Habib Beye

Habib Beye connait des débuts mitigés sur le banc de l’OM. Mais l’entraîneur sénégalais a reçu le soutien de son ancien coéquipier Robert Pirès face à ce climat tendu à Marseille.

OM : Robert Pirès prend position pour Habib Beye

Habib Beye a récemment pris les rênes de l’Olympique de Marseille. Et son baptême de feu sur le banc phocéen a été un fiasco. Son équipe a été battue à Brest (2-0) vendredi dernier. Cette défaite a immédiatement renforcé le doute chez certains supporters. Cela a plongé le nouvel entraîneur dans l’œil du cyclone.

Mais une icône de l’OM s’élève pour réclamer de la patience. Robert Pires s’est exprimé dans les colonnes de La Provence. Il assure que son ex-coéquipier possède le tempérament et la détermination pour relever ce défi.

Robert Pires insiste sur le fait que son ami est « averti » et parfaitement conscient de la pression volcanique à Marseille. Il préconise une approche centrée sur l’humain pour redresser la barre : « instaurer un dialogue individuel avec chaque joueur », stabiliser une ossature tactique cohérente et, surtout, restaurer une confiance collective actuellement en lambeaux.

Un Olympico décisif pour la suite

Le stage actuel à Marbella apparaît comme une étape stratégique pour l’Olympique de Marseille. Cet exil, loin de la ferveur parfois étouffante de La Commanderie, doit servir de catalyseur psychologique avant le choc de ce dimanche contre l’OL. Une victoire au Vélodrome permettrait aux Marseillais de revenir à seulement deux points du rival lyonnais.

Cela légitimerait aussi les premiers choix du nouvel entraîneur. Pires tempère les attentes en rappelant que « Habib Beye n’est pas un magicien ». Sauf que le temps est un luxe rare à Marseille. Le technicien devra vite obtenir des résultats sportifs pour sortir de cette crise.

