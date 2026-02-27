 Mercato OL : Kang prépare une vente XXL à Lyon

L’Europe s’arrache le serial buteur de l’OL, Pavel Sulc en vue du prochain mercato estival. Lyon fixe le prix de sa pépite.

Le duo de direction de l’OL, Michael Gerlinger et Michele Kang, peut savourer le chemin parcouru. Après avoir stabilisé les finances du club pour éviter une relégation administrative qui aurait été fatale, les dirigeants rhodaniens ont su maintenir des ambitions sportives élevées.

Si les récentes arrivées hivernales de pépites ont apporté de nouvelles forces à l’équipe de Paulo Fonseca, c’est un transfert réalisé l’été dernier qui s’avère être le coup de génie du directeur du recrutement, Matthieu Louis-Jean. Il s’agit du recrutement de l’international tchèque Pavel Sulc.

Arrivé à Lyon pour environ 7,5 millions d’euros, le jeune crack met tout le monde d’accord. Ses statistiques sont impressionnantes. Il a claqué 13 pions et servi 7 passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Indispensable dans le système de Fonseca, il est devenu le visage de ce « nouvel OL » qui vise la C1.

Une telle réussite attire inévitablement les regards des plus grands championnats. Selon la presse britannique, la cote de Sulc explose. En Espagne, l’Atlético Madrid suit de près son profil. En Angleterre, Tottenham et Aston Villa sont sur le coup, tout comme Leeds United et Nottingham Forest.

Face à cet intérêt croissant, Michele Kang et Michael Gerlinger auraient déjà fixé son prix à 50 millions d’euros. Si l’opération se concrétise à ce montant cet été, l’Olympique Lyonnais réaliserait une plus-value colossale de plus de 40 millions d’euros.

