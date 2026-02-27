ASSE : Saint-Etienne prêt à frapper un gros coup !

À dix journées du verdict, l’ASSE avance sur un fil, mais avec l’allure des ambitieux. En déplacement à Pau, les Verts peuvent s’offrir un fauteuil provisoire de leader et envoyer un message clair à toute la Ligue 2.

Pau-ASSE : Un rendez-vous capital dans la course à la montée

Le sprint final est lancé et chaque point pèse désormais son poids d’or. L’ASSE n’a plus le luxe de calculer : à Pau, il faudra imposer le tempo, maîtriser les nerfs et frapper fort. Une victoire placerait les Stéphanois en tête, au moins temporairement, avec tout ce que cela implique en termes de pression psychologique sur leurs rivaux.

Car pendant que certains joueront plus tard, les hommes du Forez ont l’occasion rêvée de dicter le scénario du week-end. Endosser le costume de leader, même pour 48 heures, c’est installer le doute chez l’adversaire et nourrir la confiance dans son propre vestiaire.

Mettre la pression sur Troyes et ses poursuivants

Dans cette Ligue 2 indécise, chaque soirée peut rebattre les cartes. Saint-Étienne le sait : en gagnant samedi, le club obligerait notamment Troyes à répondre présent sous la contrainte du résultat. Et dans une fin de saison irrespirable, jouer après un concurrent provisoirement en tête n’a rien d’anodin.

Les Verts devront toutefois rester concentrés sur leur partition. Inutile de regarder ailleurs si la copie n’est pas rendue proprement. Discipline, efficacité, caractère : voilà les ingrédients d’un grand coup. À Pau, l’AS Saint-Etienne n’a pas seulement un match à disputer, elle a un signal à envoyer.

