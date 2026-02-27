OM : Habib Beye a pris sa décision pour Nwaneri

Prêté par Arsenal à l’OM, Ethan Nwaneri traverse une période délicate. Entre titularisations décevantes et temps de jeu limité, le jeune milieu offensif pourrait retrouver le sourire grâce à l’intelligence tactique de Habib Beye.

OM : Nwaneri, une pépite en quête de repères

À seulement 18 ans, Ethan Nwaneri a connu l’euphorie puis la désillusion. Éblouissant lors de ses débuts contre Lens le 24 janvier, l’Anglais a ensuite peiné face au Paris FC et au PSG, laissant entrevoir une baisse de confiance inquiétante. Non convoqué contre Strasbourg et utilisé à peine vingt minutes à Brest, Nwaneri commence à se sentir perdu dans l’organigramme marseillais.

Pourtant, ce n’est pas un hasard si Arsenal a choisi Marseille comme étape pour sa progression. Mikel Arteta, convaincu du potentiel de son joueur, espérait qu’il apprenne sous Roberto De Zerbi. La réalité du terrain est aujourd’hui plus complexe, et le jeune Anglais voit ses plans légèrement bouleversés depuis le départ de l’Italien.

Habib Beye, l’homme qui pourrait tout changer

Le nouvel entraîneur, Habib Beye, impose un 3-5-2 qui ne favorise pas immédiatement les profils offensifs comme celui de Nwaneri. Cependant, selon Robert Pirès, « ce sera un bon joueur. Ce n’est pas simple pour lui, mais les Anglais n’ont peur de rien, je ne suis pas inquiet pour lui. Il va être épaulé par Mason Greenwood. Ce qui est bien pour lui aussi, c’est que Habib parle très bien anglais. Le petit Ethan est bon techniquement, provoque beaucoup. Sur les trois derniers mois, Habib peut lui apporter quelque chose. Et vice versa ».

Cette déclaration souligne la volonté de Beye de réintégrer le jeune talent dans le groupe et de lui offrir une réelle opportunité de progresser. L’Olympique de Marseille pourrait donc devenir le tremplin qu’Arsenal avait imaginé, mais sous une approche différente de celle initialement prévue.

Une renaissance à portée de Vélodrome

Le retour de confiance pourrait intervenir dès ce dimanche face à l’OL. Habib Beye, en connaisseur des jeunes et doté d’un sens tactique aiguisé, semble prêt à construire un rôle autour de Nwaneri. Le challenge est clair : permettre à la pépite londonienne de s’épanouir tout en s’intégrant dans un système exigeant.

Pour Nwaneri, l’avenir immédiat à l’OM sera un test de résilience et d’adaptabilité. Mais si Beye réussit son pari, le Vélodrome pourrait voir éclore une star anglaise qui, au lieu de sombrer dans la frustration, se hissera au rang des joueurs clés du club.

