Mercato PSG : Campos prépare du lourd à Paris pour cet été !

À trois mois de la fin de la saison, les rumeurs s’intensifient déjà sur les ambitions du PSG pour le prochain mercato estival. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, prépare du lourd pour renforcer le collectif de Luis Enrique. Explications.

« Un gros mercato » s’annonce pour le PSG

Moins reluisant cette saison, le PSG pourrait connaître un été mouvementé lors du prochain mercato. D’après Fabrice Hawkins, la direction du Paris Saint-Germain prépare tout simplement « un gros mercato » en coulisses, avec notamment des arrivées de poids et des départs importants.

Sur le plateau de l’émission After Paris, le journaliste de RMC Sport a annoncé que Luis Campos et Luis Enrique envisagent une refonte en profondeur de l’actuel groupe du PSG, notamment dans le secteur offensif.

« Je pense qu’il y aura un gros mercato du Paris Saint-Germain l’été prochain (…). Je ne mets pas ma main à couper qu’ils prolongeront », explique le spécialiste mercato concernant certains éléments actuels de l’effectif des Rouge et Bleu.

En effet, des joueurs comme Senny Mayulu, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé pourraient plier bagages pour laisser la place à de nouveaux visages capables de rehausser immédiatement le niveau en Ligue des Champions. D’ailleurs, Luis Campos serait déjà à l’action sur de nombreuses pistes.

La méthode de recrutement de Luis Campos

Alors que les médias s’intéressent déjà aux prochaines recrues du PSG, Luis Campos a détaillé sa méthode de recrutement. Si le président Nasser Al-Khelaïfi a répété à plusieurs reprises que « le bling bling » est désormais terminé, le conseiller sportif du club de la capitale, lui, veut tout planifier, tout anticiper afin d’éviter le maximum d’erreur de casting.

« Je n’aime pas être surpris », lâche le dirigeant portugais sur les antennes de TF1. L’homme de 61 ans a élaboré ce qu’il appelle un « super système de scouting » : neuf joueurs par poste, trois gammes de prix, toujours prêtes sur ses tablettes. Considéré comme l’un des plus grands détecteurs de talents, Campos veut savoir quand dépenser, quand patienter, quand faire confiance au flair plutôt qu’au portefeuille.

Dans son explication, l’ancien recruteur du Real Madrid déroule ses chiffres avec une précision d’ingénieur et mise sur l’anticipation, mais jamais au détriment du feeling. Reste maintenant à voir qui débarquera au PSG cet été pour offrir à Luis Enrique l’arsenal offensif rêvé pour continuer à rester dans le haut du football européen.

