© Jean-Pascal Zadi charge L’Équipe pour son mauvais coup au foot français

Média sportif le plus important, L’Équipe est aux premiers rangs des médias football en France. Pour Jean-Pascal Zadi, cette entité n’a pas fait que du bien au football français.

Jean-Pascal Zadi dit ses vérités à l’Equipe

Au rang des détracteurs du média L’Équipe, Jean-Pascal Zadi, acteur et humoriste franco-ivoirien. Le fan de l’Olympique de Marseille a porté un regard assez critique sur le journal, qui s’est très souvent retrouvé au cœur de la polémique. Ses vérités, Jean-Pascal les dit sur le plateau du média qu’il tance. C’était à l’occasion de sa tournée de promotion pour la sortie du film « Le rêve américain ».

L’acteur est un mordu de football et, à ce titre, il porte quelques griefs contre L’Équipe pour ses positions contre de grands acteurs du foot français à des époques différentes. « L’Équipe a fait du mal au football français », dit-il dans C à vous, avant d’ajouter : « Aimé Jacquet ne pouvait pas les saquer. »

Mercato PSG : Haaland au Paris SG ? La grande annonce

Il n’aime pas non plus les informations et analyses du média sur le jeu impulsé par Didier Deschamps en Équipe de France. « Didier Deschamps a été champion du monde » avec les Bleus en 2018, mais le média avait suscité un débat sur « l’esthétisme du jeu ». Pour l’acteur, cette période « qui a fait de L’Équipe un acteur et créé des tensions, est celle où on n’a jamais vendu autant de journaux ».

Le cas Nicolas Anelka

Avant les charges répétées contre Didier Deschamps, il y avait aussi l’affaire Nicolas Anelka. « L’Équipe a fait du mal au football français », avant de rappeler à Vincent Duluc qu’ils « ont fait aussi la couv de Nicolas Anelka en 2010 où ils ont dit que Nicolas Anelka avait insulté Raymond Domenech », un mensonge selon l’ancien joueur mais aussi plusieurs autres footballeurs présents en Équipe de France à cette époque.

Autant de scandales provoqués par le média qui font dire à Jean-Pascal Zadi que le plus grand média sportif français n’a pas souvent été dans le bon rôle. Même si Nicolas Anelka avait perdu son procès en diffamation contre le média, il reste que celui-ci a souvent provoqué des tempêtes autour de l’équipe de France, une chose qui semble foncièrement contre-productive pour Jean-Pascal Zadi.

