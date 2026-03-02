OM-OL : Fonseca pique l’arbitrage au vif après l’Olympico

L’Olympico a laissé des traces pour l’OL et Paulo Fonseca, particulièrement remonté après la défaite 3-2 face à l’OM. Entre frustration sur le terrain et messages codés en conférence de presse, le technicien portugais n’a pas caché son mécontentement vis-à-vis de certaines décisions arbitrales.

OM-OL : Une colère contenue mais palpable de Fonseca

Tout au long de la rencontre, Paulo Fonseca a montré un visage nerveux sur son banc, multipliant les gestes et les protestations silencieuses. À la sortie du match, l’entraîneur a choisi la prudence face aux journalistes, mais ses mots trahissaient sa frustration. « Je ne veux pas parler de ce qui s’est passé ici. Qu’est-ce que je peux dire à part que la meilleure équipe a perdu ce soir », a-t-il lancé, laissant transparaître sa déception.

Malgré ce voile de retenue, l’ombre de l’arbitrage planait sur ses propos. L’homme de terrain, habituellement diplomate, a laissé filer quelques phrases plus tranchantes : « J’ai été sanctionné neuf mois. Je sais que je ne peux pas dire tout ce que je pense. Vous devez respecter ma position aujourd’hui », a poursuivi l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Les décisions qui font débat

Le but refusé à Corentin Tolisso et la faute d’Emerson sur Morton au départ du 3-2 olympien restent au cœur des polémiques. Fonseca n’a pas mâché ses mots, même s’il s’est abstenu d’une attaque frontale : « Le hors-jeu ? Regardez. J’ai vu la situation plusieurs fois, c’est impossible de me convaincre qu’il y a hors-jeu, mais c’est comme ça », se désole-t-il. L’OL quitte le Vélodrome avec des regrets et un entraîneur qui, malgré le silence apparent, fait passer un message clair : toutes les décisions n’étaient pas justes.

