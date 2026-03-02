OM : La réponse sèche de Beye à Fonseca après l’Olympico

Mené, bousculé, mais jamais abattu, l’OM a renversé l’Olympico dans une fin de match irrespirable (3-2). Après la rencontre, Habib Beye a répondu avec élégance aux propos de Paulo Fonseca.

Un Olympico renversant, l’OM au mental

Dans un Vélodrome incandescent, l’Olympique de Marseille a rappelé que le football est une affaire de caractère autant que de talent. Menés à un quart d’heure du terme, les Marseillais ont trouvé les ressources pour inverser le scénario, portés par un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Une révolte, presque une signature.

Lire aussi : Le coup parfait de Marseille qui renverse totalement l’OL

À voir

ASSE : Tardieu se lâche sur Stassin et Duffus

Ce succès face à l’Olympique Lyonnais n’a rien d’anodin. Il valide une force collective et un refus obstiné de céder. L’Olympico n’est jamais un match comme les autres ; il se gagne parfois au courage. Dimanche soir, Marseille a choisi d’y croire jusqu’au bout.

Beye, la réponse sans détour

Agacé, Paulo Fonseca a estimé que « la meilleure équipe a été battue ». Une sortie qui n’a pas laissé indifférent Habib Beye. En conférence de presse, l’ancien défenseur a répondu avec lucidité : « On a tous nos sentiments et nos analyses. (…) Il n’y a pas de hasard en football. »

Lire aussi : Marseille – OL : La première décision forte de Habib Beye tombe !

Puis, sans jamais verser dans la polémique, il a ajouté : « C’était un match vraiment difficile pour nous (…) un très beau combat. » Avant de conclure, sourire en coin : « On est très satisfait d’avoir vécu ce scénario et d’avoir donné beaucoup de plaisir aux supporters. » Le terrain, lui, ne ment jamais.

Lire aussi sur Marseille :

Vente OM : Coup de tonnerre, McCourt prêt à céder le club !

À voir

Mercato PSG : Poussé à la porte, il règle ses comptes avec Paris

Mercato : Benatia vide son sac après le départ de Longoria

McCourt sonne la révolte, du lourd annoncé !