Mercato PSG : Luis Campos prépare un joli coup à 11M€

Le PSG s’active discrètement en vue du mercato estival. Luis Campos aurait coché une jeune pépite belge, déjà sous le radar de plusieurs clubs européens, pour renforcer sa défense.

Matte Smets, le jeune prodige belge qui fait tourner les têtes

À seulement 22 ans, Matte Smets s’impose comme un pilier incontournable de Genk. Unique joueur de champ à avoir disputé chaque minute cette saison, il attire forcément les regards des grands d’Europe. La Belgique, elle aussi, suit de près son ascension : « C’est quelque part dans un coin de ma tête, mais je dois d’abord être performant avec Genk. Si mes prestations sont régulières, j’aurai mes chances. J’ai croisé Rudi Garcia quand j’étais avec les espoirs et il m’a dit qu’il regardait nos matchs. Il doit continuer à me suivre », confiait-il récemment à Het Laatste Nieuws.

Son profil polyvalent et son jeune âge en font une cible idéale pour le PSG, qui cherche à combiner talent et potentiel dans sa défense. Avec un contrat courant jusqu’en 2028, Genk ne le laissera pas filer facilement, mais la valorisation actuelle autour de 11 millions d’euros reste séduisante pour Luis Campos et son équipe.

Le PSG face à une rude concurrence pour Matte Smets

L’intérêt du Paris Saint-Germain ne se limite pas à un simple regard. Selon la presse anglaise, Matte Smets serait également suivi par Manchester United, Manchester City et le Borussia Dortmund. La confrontation directe avec le Dinamo Zagreb en barrage de la Ligue Europa aurait été l’occasion pour les recruteurs parisiens d’observer sa maîtrise et sa régularité. Même Wolfsbourg a tenté sa chance cet hiver avec une offre de 19 millions d’euros, refusée à la fois par le joueur et son club.

« Bien sûr, on y réfléchit un peu quand une telle opportunité se présente. Mais pour moi, ce n’était pas le bon moment. Mon histoire à Genk n’était pas encore terminée. Je pense que ce n’était pas la bonne étape pour mon développement », expliquait Smets. Une preuve que le joueur sait gérer sa progression avec sagesse, tout en restant sur le radar des plus grands.

Luis Campos veut frapper fort cet été

Luis Campos pourrait donc profiter de l’été pour conclure une affaire séduisante à moindre coût. Avec un prix estimé à 11 millions d’euros, le PSG a la possibilité de sécuriser un jeune talent déjà rôdé à l’élite, capable d’évoluer sous pression et d’apporter du sang neuf à la ligne défensive. Dans un marché où les sommes s’envolent souvent, cette piste apparaît comme un vrai coup malin.

Entre expérience acquise à Genk, sélection nationale et potentiel énorme, Matte Smets coche toutes les cases pour devenir l’un des jeunes talents phares du projet parisien. Si le Paris SG parvient à le convaincre, ce pourrait être l’un des transferts marquants de l’été, un investissement réfléchi dans la défense de demain.

