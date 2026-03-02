ASSE : Le message fort des Verts qui vise Troyes !

Solide à défaut d’être flamboyante, l’ASSE a frappé un grand coup dans la course au sommet en s’imposant nettement sur la pelouse de Pau (3-0). Un succès autoritaire dans les chiffres, plus subtil dans le contenu, mais porteur d’un message clair à destination de Troyes.

ASSE : Une victoire clinique à Pau qui relance tout

Il ne fallait pas arriver en retard. Les Verts ont très vite posé leur empreinte sur la rencontre, piquant d’entrée pour refroidir le Nouste Camp. Derrière, Irvin Cardona Stassin a fait parler son opportunisme avec un doublé tout en sang-froid, avant que Duffus ne parachève l’affaire. Trois frappes, trois coups de poignard. L’efficacité, cette vertu cardinale des prétendants. Pourtant, le scénario fut moins à sens unique que le tableau d’affichage ne le laisse croire.

Pau a tenté d’exister, de bousculer, d’insister. Anthony Briançon l’a d’ailleurs reconnu avec franchise : « Je trouve que le 3-0 est cher payé. Sur l’ensemble du match, on ne mérite pas ce score fleuve. » Le défenseur béarnais pointe aussi ce mal récurrent : « Ce but rapide nous fait mal. » Saint-Étienne, elle, n’a pas tremblé. Et dans un sprint final, le réalisme vaut parfois tous les discours.

Moueffek allume la mèche avant Troyes

Côté stéphanois, pas d’euphorie déplacée. Aïmen Moueffek a préféré tempérer l’enthousiasme ambiant : « C’était une victoire importante, il faut faire des séries. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un match référence. » Lucidité bienvenue. Les Verts savent qu’ils peuvent hausser le curseur dans le jeu. Mais le milieu n’a pas esquivé l’enjeu :

« On met la pression sur Troyes pour montrer qu’on est derrière et qu’au moindre faux pas, on se fera un malin plaisir de passer premier », a-t-il lâché. Le ton est donné. L’ASSE ne fanfaronne pas, elle guette. Dans l’ombre, prête à bondir. À mesure que la saison s’étire, Saint-Étienne rappelle qu’elle n’a rien perdu de son ambition. Et Troyes est désormais prévenue : le moindre écart pourrait coûter cher.

