ASSE : Sprint final, comment Montanier prépare les Verts

Pour éviter un potentiel relâchement à l’ASSE, Philippe Montanier a trouvé les mots justes, après la 4e victoire de suite de son équipe en Ligue 2.

ASSE : Montanier demande aux verts de maintenir le cap

Engagée dans la course pour la montée en Ligue 1, l’ASSE a besoin de régularité pour atteindre son objectif. Elle doit poursuivre sa série de victoires pour espérer finir aux deux premières places, directement qualificatives le retour dans l’élite.

La dynamique actuelle de 4 succès consécutifs est certes positive comme l’a souligné Philippe Montanier, dans la foulée de la victoire de l’AS Saint-Etienne à Pau (3-0), mais les Stéphanois doivent éviter de se relâcher ou de s’enflammer. Surtout qu’il reste encore 9 journées de Ligue 2 à disputer.

« On progresse, on progresse. […], mais nous sommes encore loin de la fin du championnat », a-t-il prévenu, avant de faire la mise au point suivante : « On parle beaucoup de première place, mais elle n’est que temporaire donc ça n’a aucune signification ».

Le Cardinal lance un appel pour plus de sérenité

Dans la même veine que Monatnier, Julien Le Cardinal demande plus de concentration dans le sprint final décisif de la saison. Ce n’est pas le moment de se laisser emporter par l’euphorique, même si les 4 victoires d’affilées sont à saluer.

« Le premier bilan, c’est que c’est bien, mais que l’on peut toujours faire mieux. […]. C’est très bien d’avoir gagné ces quatre matchs de suite, maintenant, il faut continuer et ne surtout pas se prendre la tête », a recommandé le défenseur central recruté cet hiver.

L’ASSE est deuxième avec 2 points de moins que l’ES Troyes AC. Le leader et son dauphin auront une confrontation directe, lors de la 32e journée, le 24 avril prochain au stade Geoffroy-Guichard.

