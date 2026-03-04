Mercato OM : Benatia vise un phénomène grec  

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia prépare un coup de génie pour le prochain mercato estival. Un top joueur grec pourrait débarquer à Marseille.

Mercato OM : Benatia cible Karetsas

En pleine reconstruction, l’OM prépare son mercato estival qui s’annonce chaud. Mehdi Benatia, maintenu à son poste, entend impulser une nouvelle dynamique, soutenu par l’arrivée de Habib Beye en remplacement de Roberto De Zerbi.

Plusieurs dossiers devront être tranchés. L’avenir de Mason Greenwood reste incertain. Il pourrait rejoindre un cador européen. L’option d’achat de Benjamin Pavard, fixée à 15 millions d’euros par l’Inter Milan, a peu de chances d’être levée. D’autres cadres, à l’image de Leonardo Balerdi, pourraient également dire adieu au club phocéen. De nouvelles pépites arriveront à Marseille.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un goleador africain

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Bilal Nadir trouve un autre club !

Selon Transferfeed, le club phocéen suit Konstantinos Karetsas. C’était une cible prioritaire des pensionnaires du Vélodrome l’été dernier. Le jeune international grec de 18 ans réalise une saison éclatante avec le KRC Genk. 16 passes décisives et 3 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues. Milieu offensif capable d’évoluer sur l’aile droite, Karetsas attire l’attention de plusieurs poids lourds européens.

L’OM pourrait lui offrir une garantie : une place de titulaire dès la saison prochaine. Les dirigeants marseillais pourraient passer à l’attaque dans les prochaines semaines. Transfertmarkt estime sa valeur marchande à 28 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Ethan Nwaneri

À voir

ASSE : Un choix fort de Montanier fait une grosse victime

Vente OM : La vérité éclate sur un dossier à 1,2 milliards d’euros

Mercato OM : C’est confirmé ! Il va quitter Marseille