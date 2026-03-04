OM-TFC : Habib Beye modifie sa défense, la compo tombe !

Le Vélodrome accueille ce mercredi soir le choc OM-Toulouse en Coupe de France. Habib Beye a prévu quelques changements tactiques pour ce choc, notamment en défense.

OM : Habib Beye innove face à Toulouse

L’Olympique de Marseille aborde le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse FC avec un objectif précis : s’imposer à domicile. Le club entraîné par Habib Beye voit en cette compétition une occasion en or pour remporter un titre cette saison. Surtout après l’élimination précoce du Paris Saint-Germain.

Lire aussi : OM-Toulouse : Double coup dur pour Habib Beye confirmé

À voir

PSG : Coup dur pour Chevalier avant la réception de Monaco !

Pour ce choc OM-TFC, Habib Beye va devoir innover. L’absence de Quinten Timber et la suspension de Pierre-Emile Hojbjerg poussent le nouvel entraîneur phocéen à repenser son entrejeu. Selon les dernières indiscrétions, la recrue hivernale Tochukwu Nnadi devrait connaître sa première titularisation ce soir au Vélodrome. Il sera aligné aux côtés de l’expérimenté Geoffrey Kondogbia.

De Lange sur le banc, Medina repositionné à gauche

L’arrière-garde marseillaise connaîtra également un ajustement tactique. Facundo Medina devrait débuter sur le flanc gauche, offrant ainsi un repos mérité à Emerson. L’autre surprise provient des cages de l’OM. Jeffrey De Lange était l’option privilégiée en Coupe de France. C’est finalement Geronimo Rulli qui devrait débuter.

Aux avant-postes, Igor Paixao et Mason Greenwood sont pressentis pour dynamiser l’attaque. L’Olympique de Marseille a à cœur de remporter ce sacre national après quatorze années de disette.

La composition probable de l’OM :

Gardien : Rulli,

Défenseurs : Weah, Balerdi, Aguerd, Medina

À voir

Stade Rennais : Le verdict tombe pour Jérémy Jacquet !

Milieux : Kondogbia, Nnadi, Nwaneri

Attaquants : Greenwood, Paixao, Aubameyang

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Bilal Nadir trouve un autre club !

Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Ethan Nwaneri

À voir

OL : Après Marseille, Fonseca a encore un souci contre Lens

Vente OM : La vérité éclate sur un dossier à 1,2 milliards d’euros