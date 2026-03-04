PSG : Pluie de forfaits avant l’AS Monaco  

Grosse inquiétude à Paris. Le coach du PSG, Luis Enrique devra composer sans certains cadres pour le choc face à l’AS Monaco en Ligue 1.

PSG vs AS Monaco : Plusieurs forfaits confirmés à Paris

Un nouveau choc aura lieu entre le PSG et l’AS Monaco. Ce vendredi 6 mars, les Parisiens attendent de pied ferme les Monégasques en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Objectif pour les Parisiens : consolider leur place de leader. En face, Monaco joue gros dans la course aux places européennes.

Solide vainqueur au Havre (0-1), Paris a profité du nul de Lens à Strasbourg (1-1) pour porter son avance à quatre longueurs sur son dauphin. Le champion de France reste sur une dynamique impressionnante en championnat : sept victoires lors des huit dernières journées, pour une seule défaite, concédée à Rennes (3-1).

À voir

OM-TFC : Habib Beye modifie sa défense, la compo tombe !

Lire aussi : Mercato : Un crack du PSG vers une destination surprenante !

En revanche, le parcours en C1 est un peu difficile. Après avoir écarté Monaco en barrages de Ligue des champions (3-2 à l’aller, 2-2 au retour), le PSG affrontera Chelsea FC en huitièmes de finale. Le match aller se tiendra mercredi au Parc des Princes.

Pour ce choc face à l’ASM, Luis Enrique doit composer sans le jeune Ndjantou ni Fabian Ruiz, cadre du milieu. Ousmane Dembélé (8 buts, 4 passes en L1), João Neves et Senny Mayulu sont incertains. Ils pourraient glaner quelques minutes. Bradley Barcola et Kang-in Lee (2 buts, 3 passes) postulent à une titularisation.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un goleador africain

À voir

Mercato FC Nantes : Un indésirable trouve preneur

Mercato PSG : La future signature déjà bouclée ? La réponse tombe

PSG : Terrible nouvelle pour Luis Enrique