PSG : Pluie de forfaits avant l’AS Monaco  

Afficher l’index Masquer l’index
Grosse inquiétude à Paris. Le coach du PSG, Luis Enrique devra composer sans certains cadres pour le choc face à l’AS Monaco en Ligue 1.
PSG vs AS Monaco : Plusieurs forfaits confirmés à Paris
Un nouveau choc aura lieu entre le PSG et l’AS Monaco. Ce vendredi 6 mars, les Parisiens attendent de pied ferme les Monégasques en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Objectif pour les Parisiens : consolider leur place de leader. En face, Monaco joue gros dans la course aux places européennes.
Solide vainqueur au Havre (0-1), Paris a profité du nul de Lens à Strasbourg (1-1) pour porter son avance à quatre longueurs sur son dauphin. Le champion de France reste sur une dynamique impressionnante en championnat : sept victoires lors des huit dernières journées, pour une seule défaite, concédée à Rennes (3-1).À voirOM-TFC : Habib Beye modifie sa défense, la compo tombe !
Lire aussi : Mercato : Un crack du PSG vers une destination surprenante !
En revanche, le parcours en C1 est un peu difficile. Après avoir écarté Monaco en barrages de Ligue des champions (3-2 à l’aller, 2-2 au retour), le PSG affrontera Chelsea FC en huitièmes de finale. Le match aller se tiendra mercredi au Parc des Princes.
Pour ce choc face à l’ASM, Luis Enrique doit composer sans le jeune Ndjantou ni Fabian Ruiz, cadre du milieu. Ousmane Dembélé (8 buts, 4 passes en L1), João Neves et Senny Mayulu sont incertains. Ils pourraient glaner quelques minutes. Bradley Barcola et Kang-in Lee (2 buts, 3 passes) postulent à une titularisation.
Lire la suite sur le PSG
Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un goleador africainÀ voirMercato FC Nantes : Un indésirable trouve preneur
Mercato PSG : La future signature déjà bouclée ? La réponse tombe