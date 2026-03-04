PSG : Coup dur pour Chevalier avant la réception de Monaco !

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AS Monaco ce vendredi soir. Trois jours avant ce choc, Lucas Chevalier, le gardien de but parisien, a vu sa situation se compliquer. Explications.

PSG : Lucas Chevalier ne verra pas les USA avec les Bleus

Arrivé au PSG avec l’ambition de s’imposer comme titulaire après le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier voit son rêve freiné par une concurrence féroce. Une blessure l’a écarté des terrains au pire moment, ouvrant la voie à Matvey Safonov, désormais installé dans la hiérarchie de Luis Enrique.

En manque total de temps de jeu au Paris Saint-Germain, le gardien de but français ne devrait pas être retenu par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. En effet, l’équipe de France affrontera le Brésil et la Colombie, programmés les 26 et 29 mars aux États-Unis, lors d’un rassemblement crucial, ultime répétition avant l’annonce de la liste pour la Coupe du monde en mai.

Deux rencontres qui serviront de laboratoire avant le grand rendez-vous. Pour Deschamps, l’enjeu est double : affiner ses certitudes et lancer la dynamique de sa dernière grande compétition à la tête des Bleus. Les performances, mais aussi le temps de jeu en club, pèseront lourd dans la balance.

Or, selon le quotidien Le Parisien, Lucas Chevalier pourrait faire les frais de sa situation actuelle au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le staff tricolore envisagerait déjà d’autres options pour remplacer le portier parisien.

Risser et Butez en pole pour remplacer Chevalier

Le message de Didier Deschamps est limpide : sans jouer en club, aucune place n’est garantie, même à l’approche d’une Coupe du Monde. Résultat, le staff de l’équipe de France souhaite tester d’autres options dans les cages. Performants avec leurs équipes respectives, Robin Risser (Lens) et Jean Butez (Côme) pourraient profiter de la situation.

La dernière option se nomme Alphonse Aréola, dont les performances demeurent régulières dans un West Ham en roues libres. Le portier des Hammers a l’habitude de ce rôle de troisième gardien, champion du monde 2018 avec cette casquette.

Passé numéro 2 au Paris SG derrière Matvey Safonov, Lucas Chevalier enchaîne les matchs sur le banc — huit de suite sans la moindre apparition. Et son horizon international s’assombrit sérieusement.

