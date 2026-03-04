Mercato FC Nantes : Un indésirable trouve preneur  

Prêté cet hiver par le FC Nantes au Stade de Reims, Yassine Benhattab pourrait ne plus revenir sur les bords de l’Erdre.

FC Nantes Mercato : Yassine Benhattab va-t-il revenir au FCN

Un indésirable du FC Nantes retrouve sa meilleure forme en Ligue 2. Envoyé en prêt au Stade de Reims cet hiver, Yassine Benhattab (23 ans) s’épanouit pleinement en Champagne. Entre des performances convaincantes et une option d’achat très accessible, son retour sur les bords de la Loire semble de plus en plus incertain.

Le divorce semble consommé entre le joueur et son club formateur. Lors du dernier mercato hivernal, Benhattab n’avait pas caché son amertume, estimant n’avoir pas reçu la confiance nécessaire sous les ordres de Luis Castro ou d’Ahmed Kantari.

Cette frustration, accumulée durant de longs mois sur le banc nantais, pourrait le pousser à ne plus faire son retour à la Beaujoire. Le joueur semble prioriser un projet sportif où il se sent valorisé, ce qui est précisément le cas en Champagne.

Le montant du prêt pourrait faciliter un transfert définitif dès la fin de saison. L’option d’achat est fixée à 2 M€. Le Stade de Reims serait chaud pour réaliser cette opération. Le jeune buteur est parfaitement intégré au système tactique du club champenois.

