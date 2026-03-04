OL : Après Marseille, Fonseca a encore un souci contre Lens

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’OL, après Marseille et avant le match contre le RC Lens en coupe de France.

OL : Sulc, Moreira et Kluivert absents contre le RC Lens

Renversé par l’OM, dimanche, lors de l’Olympico (3-2) disputé au Vélodrome, l’OL était privé de joueurs majeurs : le meilleur buteur Pavel Sulc, le remuant milieu offensif Afonso Moreira et la recrue défensive Ruben Kluivert.

Lisez aussi : ASSE : Un choix fort de Montanier fait une grosse victime

À voir

PSG : Coup dur pour Chevalier avant la réception de Monaco !

À la veille du quart de finale de la coupe de France, aucun de ses trois blessés n’est aptes pour affronter le RC Lens, jeudi soir au Groupama Stadium. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, le Tchèque, le Portugais et le Néerlandais étaient absents à l’entraînement ce mercredi matin, au GOLTC.

Sans surprise, pas de retour de blessure avant OL – Lens…



Sulc, Moreira et Kluivert ne sont pas à l’entraînement, pas plus que Fofana et Nuamah ❌ #OL #OLRCL pic.twitter.com/vAnmhco0aP — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) March 4, 2026

Contrairement à Sulc et Moreira dont les absences étaient pressenties, celle de Kluivert s’est confirmée ce jour. Forfait de dernière minute contre Marseillle, il était espéré en coupe de France. Mais le défenseur central n’a finalement pas pu prendre part à la dernière séance d’entrainement, comme l’indique le média spécialisé.

Fonseca limité dans ses choix offensifs !

L’entraineur de l’OL a confirmé ces absences en conférence de presse d’avant-match. « Ruben Kluivert, Afonso Moreira, Pavel Sulc, Malick Fofana et Ernest Nuamah ne sont pas encore prêts. Ruben Kluivert ressent une douleur à l’ischio et je ne veux pas prendre le risque qu’il se blesse davantage », a-t-il justifié.

En revnache, Orel Mangala fait son retour dans le groupe, après un mois et demi d’absence. Paulo Fonseca est ainsi contraint de composer avec le groupe qui a affronté les Phocéens, face aux Lensois. Ce qui limite naturellement ses choix, notamment offensifs.

Lire aussi sur l’OL :

ASSE : Un nouvel objectif fixé avant la trêve internationale

ASSE : Saint-Étienne officialise un deal stratégique !

À voir

Stade Rennais : Le verdict tombe pour Jérémy Jacquet !

Mercato : L’ASSE prépare un joli coup à la Stassin