Stade Rennais : Le verdict tombe pour Jérémy Jacquet !

Les supporters du Stade Rennais sont définitivement fixés sur la situation de leur défenseur central Jérémy Jacquet, blessé à l’épaule gauche et sur le point de se faire opérer.

Le Stade Rennais confirme l’opération de Jérémy Jacquet

Dans un bref communiqué publié sur son site officiel, le Stade Rennais a confirmé ce mardi la mauvaise nouvelle pour Jérémy Jacquet. Blessé en février dernier face au RC Lens, le défenseur central de 20 ans va se faire opérer de l’épaule gauche.

« Jérémy Jacquet va se faire opérer. Sur la pelouse de Lens le 7 février dernier, le défenseur Jérémy Jacquet est sorti prématurément, blessé à l’épaule gauche. À la suite des examens réalisés, une intervention chirurgicale est programmée dans les prochains jours. Le Stade Rennais F.C. lui souhaite un rétablissement rapide », a écrit le SRFC sans donner plus de précision sur la période d’indisponibilité de l’international espoir français. Mais un spécialiste a éclairé la lanterne de tous sur la situation exacte du futur joueur de Liverpool.

« Il faut imaginer environ cinq mois pour la reprise normale des contacts »

Pressentie depuis des semaines, l’opération aura bien lieu pour Jérémy Jacquet. Le jeune défenseur central, qui rejoindra Liverpool en fin de saison, est finalement contraint de se faire opérer de l’épaule gauche. Victime d’une blessure à l’épaule gauche à Lens (1-3) le 7 février, le défenseur rennais va passer sur le billard cette semaine, après trois semaines à tester la solidité de l’épaule pour espérer éviter l’opération, avec Liverpool, son futur club.

Rennes peut-il espérer le revoir d’ici la fin de saison ? Tout dépend du type d’intervention. Mais selon un médecin ayant exercé en Ligue 1 et interrogé par le journal L’Équipe, il est peu probable de revoir Jacquet sous le maillot rennais pour le reste de la saison.

« Si c’est une instabilité (luxation ou équivalent), il faut imaginer environ cinq mois pour la reprise normale des contacts, duels, oppositions, chute sans problème. Quatre pour ceux qui ont un schéma de réhabilitation rapide et six en cas de schéma lent », a expliqué ce spécialiste, qui annonce ainsi la fin d’aventure prématurée en Rouge et Noir pour le natif de Bondy.

Pour rappel, le Stade Rennais et Liverpool s’étaient entendus à la fin du mercato d’hiver pour un transfert l’été prochain, de l’ordre de 70 millions d’euros, après que Chelsea s’était « attaqué » au chouchou des Rouge et Noir.

