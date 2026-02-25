ASSE : Sprint final, un calendrier relevé pour Saint-Etienne

Afficher l’index Masquer l’index
Le calendrier de l’ASSE dans le sprint final est dense. Elle doit encore affronter trois équipes du Top 6 actuel, dont le leader.
Sprint final : L’ASSE dans une bonne dynamique
Les simulations du spécialiste des statistiques, Fabien Torre, donnent certes 52 % de chances à l’ASSE de se qualifier directement pour la Ligue 1, mais sur le terrain, les jeux sont loin d’être faits. Le classement reste très serré dans le haut du tableau. Les six premiers se tiennent en seulement 7 points, alors qu’il reste encore 10 journées à disputer, et donc 30 points en jeu.
Deuxième au classement à l’issue de la 24e journée, l’AS Saint-Etienne est dans une bonne dynamique. Elle est sur une série de trois victoires de suite avec son nouvel entraîneur, Philippe Montanier. Les Verts se sont imposés contre le Montpellier HSC (1-0), l’EA Guingamp (1-2) et le Stade Lavallois (-2-1).
Grâce à ces succès, ils se sont hissés à la 2e place, directement qualificative pour la montée dans l’élite. Les Stéphanois n’ont plus que 2 points de retard sur l’ESTAC, l’actuel leader de la Ligue 2.
Cependant, le calendrier de l’ASSE, dans le sprint final, est un peu relevé. Elle affrontera cinq adversaires du Top 8 actuel.
Saint-Etienne : Le Red Star, Dunkerque et Troyes au calendrier
À partir de la semaine prochaine, Philippe Montanier et son équipe recevront le Red Star (4e), le FC Annecy (7e), l’USL Dunkerque (6e) à Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois auront également une confrontation directe et décisive avec les Troyens (1er), le samedi 24 avril, lors de la 32e journée. Ils se déplaceront ensuite à Rodez (8e), la journée d’après.À voirMercato : l’OM a trouvé le successeur de Habib Beye
Lisez aussi : ASSE : Bonne nouvelle pour les supporters avant Pau FC
Il faut souligner que les Annéciens et les Ruthénois sont certes un peu distancés pour les deux premières places, mais ils sont en course pour les trois places qualificatives aux play-offs (3e, 4e et 5e).
Le classement actuel du Top 8
1er-ESTAC 45 points
2e-ASSE 43 points
3e-Reims 41 points
4e-Red Star 40 points
5e-Mans 40 points
6e-Dunkerque 38 points
7e-Annecy 36 points
8e-Rodez 36 points
Le calendrier de l’ASSE lors des 10 dernières journées de Ligue 2
28/02 : Pau-ASSE
07/03 : ASSE-Red Star
13/03 : Grenoble-ASSE
21/03 : ASSE-Annecy
04/04 : Nancy-ASSE
10/04 : ASSE-Dunkerque
17/04 : Bastia-ASSE
24/04 : ASSE-Troyes
02/05 : Rodez-ASSE
09/05 : ASSE-Amiens
Lire aussi sur l’ASSE :
ASSE : Ce discours de Montanier va marquer toute la saison
ASSE : Retour en L1, les chances s’accroissent après LavalÀ voirMercato PSG : Direction Premier League pour Senny Mayulu ?
ASSE : Stassin se retrouve bien dans le système de Montanier