ASSE : Sprint final, un calendrier relevé pour Saint-Etienne

Le calendrier de l’ASSE dans le sprint final est dense. Elle doit encore affronter trois équipes du Top 6 actuel, dont le leader.

Sprint final : L’ASSE dans une bonne dynamique

Les simulations du spécialiste des statistiques, Fabien Torre, donnent certes 52 % de chances à l’ASSE de se qualifier directement pour la Ligue 1, mais sur le terrain, les jeux sont loin d’être faits. Le classement reste très serré dans le haut du tableau. Les six premiers se tiennent en seulement 7 points, alors qu’il reste encore 10 journées à disputer, et donc 30 points en jeu.

Deuxième au classement à l’issue de la 24e journée, l’AS Saint-Etienne est dans une bonne dynamique. Elle est sur une série de trois victoires de suite avec son nouvel entraîneur, Philippe Montanier. Les Verts se sont imposés contre le Montpellier HSC (1-0), l’EA Guingamp (1-2) et le Stade Lavallois (-2-1).

Grâce à ces succès, ils se sont hissés à la 2e place, directement qualificative pour la montée dans l’élite. Les Stéphanois n’ont plus que 2 points de retard sur l’ESTAC, l’actuel leader de la Ligue 2.

Cependant, le calendrier de l’ASSE, dans le sprint final, est un peu relevé. Elle affrontera cinq adversaires du Top 8 actuel.

Saint-Etienne : Le Red Star, Dunkerque et Troyes au calendrier

À partir de la semaine prochaine, Philippe Montanier et son équipe recevront le Red Star (4e), le FC Annecy (7e), l’USL Dunkerque (6e) à Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois auront également une confrontation directe et décisive avec les Troyens (1er), le samedi 24 avril, lors de la 32e journée. Ils se déplaceront ensuite à Rodez (8e), la journée d’après.

Il faut souligner que les Annéciens et les Ruthénois sont certes un peu distancés pour les deux premières places, mais ils sont en course pour les trois places qualificatives aux play-offs (3e, 4e et 5e).

Le classement actuel du Top 8

1er-ESTAC 45 points

2e-ASSE 43 points

3e-Reims 41 points

4e-Red Star 40 points

5e-Mans 40 points

6e-Dunkerque 38 points

7e-Annecy 36 points

8e-Rodez 36 points

Le calendrier de l’ASSE lors des 10 dernières journées de Ligue 2

28/02 : Pau-ASSE

07/03 : ASSE-Red Star

13/03 : Grenoble-ASSE

21/03 : ASSE-Annecy

04/04 : Nancy-ASSE

10/04 : ASSE-Dunkerque

17/04 : Bastia-ASSE

24/04 : ASSE-Troyes

02/05 : Rodez-ASSE

09/05 : ASSE-Amiens

