Mercato ASSE : Un nouveau concurrent sur une cible préférée

L’ASSE doit se préparer à la bataille pour s’attacher les services d’une cible privilégiée, au mercato d’été. Un nouveau concurrent, en Ligue 1, s’est mis sur les rangs.

Mercato : L’ASSE a tenté en vain de recruter Enzo Bardeli

Depuis l’été dernier, l’ASSE a multiplié les contacts et les démarches pour recruter Enzo Bardeli. Mais en vain ! Il est resté à l’USL Dunkerque. Pendant le dernier mercato hivernal, Kilmer Sports Ventures est également revenu à la charge pour renforcer l’entrejeu de son équipe.

Cependant, la Direction du club nordiste a repoussé toutes les propositions pour son décisif milieu de terrain. Elle a décidé de le garder dans son équipe, afin de jouer la montée en Ligue 1 avec lui. En effet, Enzo Bardeli est un joueur décisif. Il est auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 24 matchs de Ligue 2 disputés cette saison.

Mercato : Lorient prêt à contrarier Saint-Etienne pour Bardeli cet été

À l’approche du mercato d’été, les courtisans se multiplient pour lui.

L’ASSE garde les deux yeux sur le numéro 20 de l’USLD, afin de compenser le départ de Florian Tardieu (33 ans), dont le contrat expire en juin.

Selon Média Foot, le profil du joueur de 24 ans intéresse désormais aussi le FC Lorient (Ligue 1), qui cherche déjà le remplaçant d’Arthur Avom, sur le départ.

À l’étranger, le club turc, Samsunspor, a mis le nom d’Enzo Bardeli en tête de sa liste des prochaines recrues. L’AS Saint-Etienne est prévenu ! Elle aura certainement une forte concurrence sur le dossier du milieu de terrain. Surtout qu’il sera libre de tout engagement dans trois mois.

