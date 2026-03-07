OM : Habib Beye dévoile son groupe pour le voyage à Toulouse

Dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur le terrain de Toulouse FC ce samedi soir. Découvrez le groupe retenu par Habib Beye pour ce second round contre les Toulousains en l’espace de quelques jours.

OM : Trois cadres de retour pour affronter Toulouse

Quelques jours après avoir été éliminé par Toulouse en Coupe de France, l’Olympique de Marseille retrouve ce samedi soir son bourreau pour le compte de la 25e journée de la Ligue 1. Pour cette rencontre, Habib Beye a dévoilé un groupe de 22 joueurs. L’entraîneur de l’OM peut compter sur le retour de trois joueurs importants.

Lisez aussi : Mercato OM : C’est OK pour l’arrivée du Pedri Serbe

À voir

Mercato OM : C’est OK pour l’arrivée du Pedri Serbe

Absent lors de la débâcle en Coupe, le maître à jouer Pierre-Emile Hojbjerg fait son retour de suspension. Le milieu de terrain danois sera épaulé par deux autres renforts de poids : Quinten Timber et Amine Gouiri, tous deux remis de leurs blessures respectives. Avec ces trois cadres de retour aux affaires, Habib Beye récupère de l’impact physique et de la créativité offensive.

Lisez aussi : Mercato OM : Accord conclu pour un prodige anglais ?

En conférence de presse d’avant-match, le coach de l’OM a confirmé l’absence de Bilal Nadir. Touché lors du dernier duel face aux Violets, le milieu de terrain était officiellement forfait. Une absence confirmée par Habib Beye en conférence de presse. Nayef Aguerd, qui a dû se contenter d’un travail spécifique en salle lors de l’entraînement de vendredi, est lui aussi absent du groupe de Beye pour affronter le TFC

Les 22 Marseillais pour affronter Toulouse

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #TFCOM



Voici les 2️⃣2️⃣ protagonistes retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour le déplacement au Stadium ce soir ⚔️ pic.twitter.com/nzN8Jrn57t — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 7, 2026

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

À voir

OL : Endrick vite rattrapé et dépassé par le niveau de la L1

Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah

Milieux : Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nnadi, Timber, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixao, Traoré.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : C’est décidé ! Marseille prépare sa grande révolution

À voir

Mercato : Ordoñez lâche lui-même une première réponse au PSG

Mercato OM : Marseille veut frapper très fort au RC Lens

Toulouse-OM : C’est confirmé ! Un gros forfait officialisé