Mercato OM : C’est OK pour l’arrivée du Pedri Serbe

La direction de l’OM passe à l’attaque pour un phénomène en Serbie. Les dirigeants serbes ont déchiré l’offre des Marseillais.

Les dirigeants de l’OM fouillent déjà un peu partout pour recruter de nouvelles pépites lors du prochain mercato estival. Le directeur de football du club phocéen, Mehdi Benatia et son équipe veulent amener de sang neuf dans l’équipe de Habib Beye.

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Vasilije Kostov, surnommé le Pedri Serbe. Le jeune crack affole déjà les compteurs de but et attire les recruteurs. Milieu de terrain de l’Étoile Rouge de Belgrade, l’international U19 serbe réalise une première saison professionnelle stratosphérique. 10 buts en championnat et 2 réalisations en Ligue Europa. Une efficacité chirurgicale pour son poste, qui fait de lui l’une des pépites les plus convoitées du Vieux Continent.

Selon les informations du média Mozzart, les pensionnaires du Vélodrome sont passés à l’attaque et ont envoyé une première offre de 17 millions d’euros. Les dirigeants serbes ont dit non. Pas question de brader cette perle rare. Ils demandent 25 millions d’euros. Ce qui complique la situation pour le board marseillais. Pour boucler l’arrivée de Kostov et devancer les clubs de Premier League et de Serie A, l’OM n’aura pas d’autre choix que de vendre.

