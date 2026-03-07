OL : Endrick vite rattrapé et dépassé par le niveau de la L1

Joueur du mois de janvier en Ligue 1, Endrick est entré dans les rangs après ses débuts remarquables à l’OL. Il fait face à la dureté du championnat de France.

OL : Endrick dans le dur, à l’image de Lyon !

Prêté à l’OL par le Real Madrid en janvier 2026, Endrick a débarqué à Lyon avec le statut de Star. Sur le terrain, il n’a pas mis du temps pour se montrer efficace. L’attaquant de 19 ans avait été auteur d’un triplé contre le FC Metz et d’une passe décisive face au Stade Brestois, ce qui lui a valu le titre de joueur du mois de janvier dernier.

En Coupe de France, il a également été décisif avec 2 buts et une passe décisive en 3 matchs disputés, jusqu’à l’élimination de l’Olympique Lyonnais par le RC Lens, en quarts de finale.

Mais depuis le mois de février, Endrick est muet en championnat. Il a été en difficulté face au LOSC, au FC Nantes (expulsé), à Strasbourg et à Marseille. Il n’a inscrit aucun but lors de ces quatre matchs consécutifs en Ligue 1.

Même s’il a réussi deux passes décisives lors de l’Olympico au Vélodrome, l’international Brésilien (14 sélections) est dans le dur, à l’instar de l’équipe de Paulo Fonseca, qui reste sur trois défaites consécutives.

Endrick « découvre l’impact physique et la rudesse de la Ligue 1 »

Réagissant à la situation du jeune avant-centre, Jean-François Gomez du journal Le Progrès estime que ce dernier est désormais confronté au niveau physique d’un championnat qu’il avait certainement sous-estimé, fort de ses débuts canons avec l’équipe de Paulo Fonseca.

« Tout le monde s’était un peu enflammé au sujet de la recrue star de l’OL. Après des débuts rêvés, il est mieux contrôlé par ses adversaires, et découvre l’impact physique et la rudesse du football français », explique-t-il.

Fonseca vole au secours du jeune attaquant Brésilien

Alors que le joueur appartenant au Real Madrid est évidemment en baisse de régime, Paulo Fonseca vole à son secours. Il estime qu’on en demande un peu trop à Endrick, alors qu’il découvre un nouveau championnat.

« Il faut être plus équilibré dans les évaluations des joueurs. Quand Endrick marque un but, c’est très positif, tout est très bien. Quand il ne marque pas, les critiques sont très négatives », a-t-il dénoncé, en conférence de presse.

«Tout le monde attend qu’il soit décisif à tous les matchs, mais ce n’est pas possible », a poursuivi le technicien portugais. L’entraîneur de l’OL s’est ensuite montré très agacé par les critiques « injustes » envers le nouveau numéro 9 de son équipe.

« On ne peut pas oublier qu’Endrick est un très jeune joueur. C’est la première fois qu’il joue dans un championnat plus agressif, plus intense et plus physique. Et vous pensez qu’en arrivant à Lyon, il allait régler tous les problèmes de l’équipe », a-t-il martelé.

Il faut souligner que la recrue hivernale phare du club rhodanien compte 5 buts et 4 passes décisives en 9 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

