ASSE-Red Star : Durivaux menace Sainté, son club formateur

Joueur cadre de l’équipe du Red Star et formé à l’ASSE, Dylan Durivaux menace les Verts, sans états d’âme.

Avant ASSE-Red Star, Durivaux : « On s’est bien préparé, on sera prêt »

Formé à l’Académie de l’ASSE avant de rejoindre Guingamp, puis Niort, Dylan Durivaux revient dans le Forez, ce samedi (20h), avec l’équipe du Red Star. Il affrontera les Verts dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2.

Joueur majeur de l’équipe de Grégory Poirier, le défenseur central et ses coéquipiers arrivent à Geoffroy-Guichard, avec la ferme intention de faire un coup. Il faut noter que le club audonien est la meilleure équipe de la Ligue 2 à l’extérieur.

À voir

OL : Endrick vite rattrapé et dépassé par le niveau de la L1

« On aborde cette rencontre très sereinement avec l’envie de faire un résultat là-bas. On sait que ce sera un choc du haut de tableau dans une très grande ambiance et on s’est préparé toute la semaine pour ce match. On sera prêt« , a-t-il prévenu.

Le Red Star veut stopper la série de Saint-Etienne

Selon l’ancien stéphanois, le Red Star est prêt pour mettre fin à la série de 4 victoires de rang du nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier.

« Ils ont changé de coach, ils sont dans une nouvelle dynamique positive depuis quatre matchs, avec quelques ajustements tactiques de leur part. On a travaillé dessus toute la semaine, ce ne sera pas une rencontre facile, surtout à Geoffroy-Guichard, mais nous sommes prêts pour faire un bon résultat », a-t-il insisté.

La consigne de Dylan Durivaux pour refroidir le peuple vert

Alors que plus de 31 000 supporters sont annoncés dans « Le Chaudron » pour pousser leur équipe à la victoire, Dylan Durivaux a sa petite idée pour ne pas être déstabilisé par le 12e homme stéphanois.

« Dans ce stade, ils vont être poussés par leur public, il faudra que l’on reste nous-mêmes. On va jouer notre jeu, tout simplement, avec nos valeurs et ramener le meilleur résultat possible », a-t-il recommandé.

À voir

Mercato : Ordoñez lâche lui-même une première réponse au PSG

Lisez aussi : ASSE : Un ou deux changements en vue contre le Red Star

Il faut souligner que Durivaux est un crack au sein de l’équipe du Red Star. Il a été titulaire lors des 25 matchs de Ligue 2 disputés cette saison, en intégralité. Il a même été décisif à 4 reprises, avec 1 but inscrit et 3 passes de but délivrées.

Lisez aussi sur l’ASSE :

ASSE : Gros avertissement avant le choc face au Red Star

ASSE : Le Geoffroy-Guichard bientôt définitivement vendu ?

À voir

OM : Habib Beye dévoile son groupe pour le voyage à Toulouse

ASSE : Montanier et Saint-Etienne sont intouchables