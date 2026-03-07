Mercato : Ordoñez lâche lui-même une première réponse au PSG

Annoncé comme la priorité du PSG pour remplacer Marquinhos, pressenti sur le départ à l’issue de la saison, le défenseur central du Club Bruges, Joël Ordoñez, a fait le point sur son avenir, à trois mois de l’ouverture du mercato estival.

Mercato : Le PSG fonce sur Joël Ordoñez pour l’après-Marquinhos

Après treize années de bons et loyaux services, Marquinhos pourrait faire ses adieux au Paris Saint-Germain à la fin de la saison en cours. Désireux de rajeunir sa charnière centrale, Luis Enrique aurait validé le départ de l’international brésilien de 31 ans. Les dirigeants seraient même déjà sur plusieurs pistes pour lui trouver un digne successeur.

Lisez aussi : Mercato : L’OM échoue, Joël Ordonez se dirige vers l’Italie !

À voir

PSG : Nuno Mendes dézingue les joueurs de l’AS Monaco !

Dans cette optique, le Paris SG aurait relancé la piste menant à Joël Ordoñez. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international équatorien dispose d’un bon de sortie pour un transfert cet été et Luis Campos veut en profiter pour le convaincre de venir former un duo avec son compatriote Willian Pacho à Paris.

Selon le compte Twitter Paris No Limit, le défenseur du Club Bruges ne dirait pas forcément non à un transfert au PSG. « L’entourage de Joel Ordóñez nous confirme que l’international équatorien serait TRÈS INTÉRESSÉ à l’idée de signer au PSG cet été », précise le média spécialisé. Également associé à d’autres grands clubs européens, Joël Ordoñez s’est prononcé sur sa situation à Bruges.

Joël Ordoñez rêve de la Premier League

Après trois saisons sous le maillot du Club Bruges, Joël Ordoñez souhaite franchir une nouvelle étape dans sa carrière après la Coupe du Monde de cet été. « C’est bien mon objectif, rejoindre un grand club ensuite », a déclaré le joueur de 21 ans dans les colonnes du journal Het Nieuwsblad.

Lié au Paris Saint-Germain, le natif de Guayaquil rêve d’un transfert en Angleterre, précisément à Liverpool. « La Premier League est mon championnat préféré, et compte tenu de mon gabarit, elle devrait me convenir parfaitement. Enfant, j’étais aussi un grand supporter de Liverpool », a ajouté Ordoñez, qui a avoué qu’il pensait « aller à Marseille à ce moment-là, oui. Un accord était tout proche. »

À voir

Mercato OM : C’est OK pour l’arrivée du Pedri Serbe

Lisez aussi : INFO Mercato: L’OM oublie Ordonez, un roc néerlandais arrive

En effet, le joueur formé à l’Independiente était proche de signer à Marseille, mais le Club Bruges a refusé une offre de plus de 30 millions d’euros. Reste à voir si la présence de Pacho au Paris SG le convaincra de choisir l’équipe de Luis Enrique au détriment des Reds.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Luis Enrique acte un départ historique au PSG !

Coup de tonnerre ! Le PSG tient sa première recrue de l’été

À voir

OL : Endrick vite rattrapé et dépassé par le niveau de la L1

Mercato PSG : Un super crack à 40 M€ attendu à Paris