PSG – AS Monaco : Sébastien Pocognoli affiche ses regrets !

La victoire de l’AS Monaco face au PSG ce vendredi soir au Parc des Princes, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, a ravivé les regrets de Sébastien Pocognoli après la double confrontation en barrages de Ligue des Champions entre les deux équipes.

Sebastien Pocognoli : « Ça me laisse encore plus de regrets »

Victoire à l’aller à Louis II (1-0), victoire au retour au Parc des Princes (3-1) : l’AS Monaco a remporté ses deux matchs de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain cette saison. Chose que le club monégasque est le premier à réaliser deux fois depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari en 2011, après la saison 2020-2021.

L’AS Nancy-Lorraine (2011-2012) et le Stade Rennais (2022-2023) sont les deux seules autres équipes du championnat français à avoir réussi à prendre les 6 points possibles face au PSG sur les 15 dernières saisons. Même si cela à de quoi rendre fier Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de l’AS Monaco n’a pas caché ses regrets après l’élimination en Ligue des Champions face à la même équipe parisienne.

« Ça me laisse encore plus de regrets par rapport au match de Ligue des champions. C’est une belle victoire collective, les joueurs ont fait un match de bonshommes. Ils ont joué comme une famille, les supporters dans le parcage nous ont poussés. C’était une belle soirée pour l’AS Monaco. C’est remarquable », a confié le technicien belge au micro de Ligue1+.

Après ce succès sur le terrain du leader, les Monégasques sont revenus virtuellement à trois points du Top 4. Malgré sa belle victoire à Paris, l’ASM est retourné sur le Rocher avec deux blessés à des positions très importantes dans le système : les pistons brésiliens Vanderson et Caio Henrique.

