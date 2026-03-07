Mercato OM :  Un ailier à 40 M€ rend fou Mehdi Benatia

Un top joueur français est sur les tablettes de l’OM en vue du prochain mercato estival. Les Allemands ont fixé le tarif pour leur ailier.

Mercato : L’OM et Monaco lorgnent Jean-Mattéo Bahoya

Actuellement sous contrat avec l’Eintracht Francfort, Jean-Mattéo Bahoya (20 ans) attire tous les regards, dont celui de l’OM. Auteur d’une saison convaincante en Allemagne avec 3 buts et 3 passes décisives en 21 apparitions, l’ailier français pourrait bien plier bagage dès cet été.

Selon les informations de Fussballdaten, la liste des courtisans s’allonge. En Ligue 1, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco surveillent de près sa situation, les Monégasques y voyant un renfort idéal pour leur rotation offensive. Toutefois, la concurrence étrangère s’annonce féroce. Si le RB Leipzig semble être en bonne position pour accueillir le buteur, Brighton et le Bayer Leverkusen sont également sur le coup.

Les pensionnaires du Vélodrome veulent amener Jean-Mattéo Bahoya à Marseille cet été. Mais deux points compliquent le dossier. Outre la concurrence, il y a la position du club. Francfort n’est pas vendeur. Pour convaincre les Allemands, il faut délier le cordon de la bourse. Une offre de 40 millions d’euros pourrait faire fléchir la direction allemande. De son côté, le joueur ne ferme aucune porte et verrait d’un bon œil un retour en France pour s’y imposer.

