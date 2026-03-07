Avant ASSE-Red Star, Troyes prend ses distances avec Sainté

Avant l’entrée en lice de l’ASSE contre le Red Star, l’ES Troyes AC a consolidé sa première place au classement.

Troyes bat Clermont et met l’ASSE à 5 points

Leader de la Ligue 2, l’ES Troyes AC était à portée de son dauphin, l’ ASSE, avant le coup d’envoi de la 26e journée du championnat. Le club aubois n’avait que deux points de plus que son homologue ligérien.

Opposés à Clermont Foot en début d’après-midi, les Troyens ont signé une précieuse victoire (2-1), qui leur permet de consolider leur avance sur les Stéphanois. Ils comptent désormais une avance de 5 points sur les Verts, mais provisoirement.

Saint-Etienne sous pression contre le Red Star

L’AS Saint-Etienne affronte le Red Star, un concurrent direct dans la course pour la montée en Ligue 1, ce samedi à 20 h au stade Geoffroy-Guichard. L’ESTAC a donc mis un coup de pression sur les Stéphanois, dont l’objectif est désormais de réduire l’écart avec le premier.

Sur une série de 4 victoires de rang, l’équipe de Philippe Montanier est dans une bonne dynamique. De plus, elle aurait le soutien de son bouillant public. Toutefois, le match n’est pas gagné contre le Red Star, la meilleure équipe à l’extérieur en Ligue 2, à ce stade de la saison.

La seule certitude pour l’ASSE, c’est qu’elle est assuré de rester deuxième au classement, quel que soit le résultat de son match et ceux des autres rencontres.

