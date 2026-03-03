ASSE : À portée de Saint-Etienne, l’ESTAC panique !

L’ESTAC a certes repris la première place de la Ligue 1, mais elle reste à portée de l’ASSE. Stéphane Dumont prévient son équipe de la menace stéphanoise.

Ligue 2 : Troyes sentait la pression de l’ASSE avant Amiens

Sur une série de quatre victoires consécutives en Ligue 2, l’ASSE a fait une remontée spectaculaire au classement. Elle s’était hissée provisoirement en tête du classement, à la suite de son succès à Pau FC (3-0), samedi dernier.

Finalement, l’ES Troyes AC a repris sa place de leader, grâce à sa victoire à Amiens, lundi soir (2-0). Le club aubois possède désormais deux points de plus que son dauphin stéphanois.

Toutefois, l’entraîneur de Bleu et Blanc avait prévenu ses joueurs de la menace des Verts, avant leur match disputé en clôture de la 25e journée. « Dans l’approche, ça ne nous a pas changés ! Premièrement, parce qu’on n’en a pas parlé et deuxièmement parce que nous n’avions pas encore joué », avait-il déclaré sur beIN Sports.

ESTAC : La dynamique de Saint-Etienne fait peur à Dumont

L’Entente Sportive a finalement assurée, en s’imposant sur le terrain des Amiénois, mais Stéphane Dumont évoque une pression désormais permanente de l’équipe de Philippe Montanier. « La dynamique de l’AS Saint-Etienne en ce moment est telle que si vous n’êtes pas au même rythme… Forcément, ils vont être là », a-t-il averti.

Le sprint final de la Ligue 2 est ainsi lancé. Il reste encore 9 journées à disputer pour déterminer les deux premiers, qui seront qualifiés directement en Ligue 1. Ainsi que les 3e, 4e et 5e, qui passeront par les play-offs, puis les barrages contre le 16e de la Ligue 1, afin d’espérer remonter dans l’élite.

À ce stade de la course, l’ASSE et l’ESTAC sont bien partis pour terminer en tête, selon les prévisions statistiques.

