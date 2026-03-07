FC Nantes : Ahmed Kantari opère des choix forts pour Angers

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, le FC Nantes accueille Angers SCO, ce samedi après-midi, au stade de la Beaujoire. Découvrez le groupe convoqué par Ahmed Kantari pour cette rencontre déterminante pour son avenir sur le banc des Canaris.

FC Nantes : Ahmed Kantari écarte plusieurs cadres

Ce samedi, à 17h00, le FC Nantes reçoit Angers SCO au Stade de la Beaujoire, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre à domicile, Ahmed Kantari a dévoilé son groupe de joueurs convoqués. Alors que le FC Nantes n’a annoncé aucun blessé dans son point médical d’avant-match, plusieurs joueurs ont été écartés.

L’entraîneur nantais avait tous ses joueurs à disposition pour la réception du SCOA, mais il a effectué des choix forts en laissant Abakar Sylla, Amady Camara, Ibrahima Sissoko, Herba Guirassy et Tylel Tati en dehors du groupe de 21 pour en découdre avec les hommes d’Alexandre Dujeux. C’est donc sans ces 5 joueurs que le FC Nantes affrontera Angers SCO.

Par contre, Kelvin Amian fait son retour dans le groupe. Si Hervé Koffi fait son retour, Prosper Peter est bel et bien forfait pour la rencontre cet après-midi. Recrue phare du mercato hivernal, le milieu offensif Rémy Cabella (35 ans) n’apporte pas encore la plus-value espérée, mais il est bien présent pour cette affiche.

Le groupe du FC Nantes pour affronter Angers

Gardiens : Carlgren, Lopes, Mirbach

Défenseurs : Ali Yousuf, Awaziem, Amian, Centonze, Cozza, Guilbert, Machado, Radakovic

Milieux : Cabella, Coquelin, Kaba, Lepenant, Leroux, Tabibou

Attaquants : Abline, El Arabi, Ganago, Mohamed.

