ASSE : Montanier et Saint-Etienne sont intouchables

L’ASSE affronte le Red Star, un adversaire direct dans la course vers la Ligue 1, samedi. Néanmoins, Philippe Montanier et son équipe n’ont rien à craindre lors de cette 26e journée, grâce à leur avant sur leurs concurrents.

ASSE-Red Star : La première place de Ligue 2 visée

L’ASSE va tenter de décrocher une 5e victoire d’affilée en Ligue 2, samedi (19h), contre le Red Star au stade Geoffroy-Guichard. Plus solide défensivement et inébranlable mentalement, grâce au nouvel entraîneur Philippe Montanier, les Verts sont dans une bonne dynamique.

Dauphins de l’ES Troyes AC, ils n’ont que 2 petits points de moins que le leader. En cas de victoire contre le Red Star, les Stéphanois peuvent donc prendre la première place, en profitant d’un éventuel faux pas des Troyens à Clermont, samedi.

Saint-Etienne hors de portée de ses poursuivants

Même au pire des cas, notamment en cas de défaite, l’AS Saint-Etienne reste intouchable, parce qu’elle possède 4 points d’avance sur le Stade de Reims (3e) et 5 points de plus que l’Etoile Rouge (4e) et le Mans FC (5e).

Grâce à cette petite marge, l’équipe de Philippe Montanier ne peut être délogée de la deuxième place au classement à l’issue de cette journée.

Toutefois, elle peut voir ses concurrents se rapprocher d’elle, dans la course pour la montée en Ligue 1. Ce qui sera une mauvaise opération pour l’ASSE, dont l’objectif majeur est la qualification directe pour l’élite.

