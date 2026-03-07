Mercato : Le Borussia Dortmund écoeure le PSG en Bundesliga

Le PSG prépare un mercato estival très animé. Luis Enrique veut recomposer son effectif et Luis Campos multiplie déjà les pistes en vue du marché des transferts à venir. Mais le Borussia Dortmund torpille déjà un dossier du conseiller sportif parisien.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un crack allemand

Performant avec le FC Cologne, en Bundesliga, Said El Mala est très courtisé en vue du prochain mercato d’été. D’après le média spécialisé Fussballdaten, le Paris Saint-Germain fait partie des nombreux clubs intéressés par l’ailier de 19 ans, tout comme Tottenham, l’Inter Milan, Chelsea, le FC Barcelone et Manchester City. La qualité des prétendants du jeune international allemand pourrait d’ailleurs faire monter le coût de son transfert au moment opportun.

Lisez aussi : PSG : Nuno Mendes dézingue les joueurs de l’AS Monaco !

À voir

Mercato OM : Un ailier à 40 M€ rend fou Mehdi Benatia

« Les 50 millions d’euros initialement évoqués pour El Mala ne sont désormais considérés que comme un prix de départ. Les experts du marché estiment que cette concurrence pourrait faire grimper l’indemnité de transfert entre 60 et 70 millions d’euros », explique la source allemande.

Si le PSG est déterminé à faire venir les meilleurs jeunes prospects, le club de Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite plus surpayer et ce montant pourrait bien compliquer ce dossier. Surtout que le Borussia Dortmund accélère sur cette piste.

Le BVB veut doubler la concurrence pour Said El Mala

À côté des grands clubs européens, le Borussia Dortmund avance ses pions et est aujourd’hui considéré comme un sérieux prétendant pour arracher la signature de Said El Mala. Avant son déplacement à Cologne pour le compte de la 25e journée de Bundesliga, le BVB accélère pour le natif de Krefeld. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 26 matchs cette saison, le joueur formé au Borussia Mönchengladbach est aussi surveillé par le Bayern Munich.

Lisez aussi : Mercato : Ordoñez lâche lui-même une première réponse au PSG

À voir

Mercato ASSE : Un nouveau concurrent sur une cible préférée

Son profil explosif, capable d’évoluer sur les deux côtés séduit énormément. Postulant pour une première convocation avec la Mannschaft de Julan Naigelsmann, El Mala pourrait être l’un des principaux tubes du mercato à venir. Le Borussia Dortmund, qui avait été rejeté sur le dossier en 2024, compte profiter des liens tissés avec son agent pour convaincre le joueur de signer. Et les choses avancent bien entre les deux parties.

« Les dirigeants du Borussia Dortmund suivent de près l’évolution de Said El Mala depuis plusieurs mois. Un éventuel transfert est actuellement à l’étude en interne », assure le quotidien Bild. Affaire à suivre…

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Une première réponse pour Said El Mala

Mercato PSG : Qui est Said El Mala, la nouvelle trouvaille de Campos

À voir

FC Nantes : Ahmed Kantari opère des choix forts pour Angers

Mercato RC Lens : Trois nouvelles signatures en cours au RCL