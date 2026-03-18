Mercato OL : Lyon s’intéresse à une pépite en D2 allemande

Les recruteurs de l’OL ont repéré un jeune joueur en D2 allemande. Son profil est déjà coché, mais Lyon doit affronter une forte concurrence.

Mercato : L’OL vise Louey Ben Farhat de Karlsruher SC

Les scouts de l’OL, toujours en prospection pour dénicher des talents ou des joueurs aguerris, à moindre coût, auraient coché le nom de Louey Ben Farhat. Il s’agit d’un attaquant de 19 ans évoluant à Karlsruher SC, club de deuxième division en Allemagne.

Selon les informations en provenance d’Outre-Rhin, le jeune joueur est inscrit sur le calepin de la Direction du club rhodanien, en attendant la fin de la saison et l’ouverture du mercato d’été.

En effet, l’Olympique Lyonnais espère se qualifier pour la Ligue des Champions, à l’issue du championnat. Cela permettrait au club de disposer de plus de moyens pour renforcer son équipe.

Lyon face à une forte concurrence en Bundesliga

Sous contrat en Allemagne jusqu’en juin 2029, Louey Ben Farhat est évalué à 7,5 millions d’euros. Un montant qui est dans les cordes de Lyon, à priori. Toutefois, il y a une forte concurrence sur la piste menant vers l’international U20 tunisien (3 sélections).

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Selon les informations de Sky Germany, il est l’une des priorités de RB Salzbourg en Autriche. Quant à Transfermarkt, il évoque l’intérêt de top clubs de Bundesliga : Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen.

Qui est Louey Ben Farhat ?

Né en Allemagne, Louey Ben Farhat a été formé au FSV Waiblingen (entre 2013 et 2021), club de sa ville natale. Il est ensuite passé chez les Kickers de Stuttgart, avant de rejoindre son club actuel, Karlsruher SC en 2022.

En 12 matchs disputés en Bundesliga 2, cette saison, le joueur convoité par l’OL a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives. Révélée la saison dernière, la pépite tunisienne est en passe de confirmer son talent cette saison.

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