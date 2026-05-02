Mercato PSG : Campos accélère pour ce goleador, c’est 16 M€

La direction du PSG dégote un milieu offensif pour le prochain mercato estival. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato : Le PSG fonce sur Aleksey Batrakov

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos ne quitte plus des yeux sa nouvelle priorité : Aleksey Batrakov. Pour dynamiser son secteur offensif lors du prochain marché estival, le club de la capitale mise sur ce jeune profil.

Ce milieu offensif russe, qui brille actuellement sous les couleurs du Lokomotiv Moscou, figure en haut de la liste des recruteurs parisiens depuis de longues semaines déjà. À 20 ans, le prodige séduit par une régularité impressionnante et un sens du but aiguisé.

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Ses chiffres affolent l’Europe. Avec 17 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées en 35 apparitions, Batrakov survole le championnat russe. Ces performances attirent les plus grands clubs du continent. Déjà international à 10 reprises, le jeune crack a trouvé le chemin des filets trois fois avec la Russie.

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Les pourparlers ont commencé. Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur dispose d’une clause libératoire de 16 millions d’euros. C’est une somme abordable pour un talent de cette envergure. L’entourage du milieu offensif a d’ailleurs confirmé à l’agence TASS l’existence d’un intérêt réel du champion de France.

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Les échanges sont même déjà engagés. Paris veut vite agir. En entamant les discussions dès maintenant, le club espère devancer la concurrence avant que la cote du joueur ne s’envole. Aleksey Batrakov pourrait bien devenir la figure de proue de l’été parisien. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du Russe est estimée à 25 millions d’euros.