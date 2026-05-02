‎Alerte Mercato : Annoncé à l’OL et l’OM, il file en Turquie

L’OM et l’OM se retrouvent liés à l’approche du mercato estival au même profil offensif pour redynamiser leur attaque. Sauf que Jonathan David, proposé aux deux clubs de Ligue 1, ne semble pas être à la portée des Olympiens. L’ex du LOSC ferait même de la Turquie sa destination privilégiée.

La Juventus piégée par son propre accord avec Jonathan David

Jonathan David est arrivé à Turin l’été dernier sans la moindre indemnité de transfert, libre en provenance de Lille. Ce qui avait fait de lui l’une des affaires de l’été sur le papier. Mais la gratuité du transfert a eu un prix caché considérable. Pour attirer un joueur aussi convoité sans débourser un centime, la Juventus a construit un package salarial qui donne le vertige. ‎Selon Tuttomercatoweb, David perçoit 6 millions d’euros nets par an, auxquels s’ajoutent 2 millions de bonus.

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Cerise amère sur le gâteau bianconero, 12,5 millions d’euros de commissions ont été versés à des intermédiaires. Le Canadien pointe ainsi à la troisième place des joueurs les mieux rémunérés du club, juste derrière Kenan Yildiz et Dusan Vlahovic. Pour seulement 8 titularisations toutes compétitions confondues. La Juventus regrette et le dit de moins en moins entre les lignes.

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‎Les deux Olympiques avaient flairé l’opportunité. Conscients que David chercherait un rebond après cette première saison italienne décevante, Lyon et Marseille s’étaient positionnés pour le relancer. L’OL a besoin d’un buteur après le départ attendu d’Endrick, l’OM cherche un serial-goalscorer pour compenser la probable perte de Greenwood. Sur le papier, David coche toutes les cases. ‎Mais le papier ne paie pas les salaires.

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À 6 millions nets annuels, aucun des deux clubs français, même l’OL en cas de qualification en Ligue des Champions, ne peut tenir la comparaison avec les offres que d’autres marchés sont capables de formuler. Tuttomercatoweb pointe vers Fenerbahçe comme destination la plus crédible : le club turc, en quête d’un attaquant de premier plan et disposant de moyens conséquents, serait prêt à s’aligner sur les exigences financières du joueur.

Le joueur libre le plus coûteux de l’histoire récente

‎Ce dossier David est un cas d’école sur les dérives du marché des joueurs libres. Partir sans indemnité ne signifie plus recruter à moindre coût. Cela signifie souvent recruter plus cher, car le salaire compense l’absence de frais de transfert. Lyon et Marseille en font l’amère expérience à distance.

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Pour la Ligue 1, perdre David au profit de la Süper Lig serait un signal supplémentaire sur le gouffre qui se creuse entre les marchés. Istanbul a les moyens que Lyon et Marseille n’ont pas. C’est aussi simple et aussi brutal que ça.