ASSE : C’est officiellement terminé pour ce crack à 6M€ !

‎Alors que l’ASSE dispute les deux matchs les plus importants de sa saison, elle devra le faire sans l’un de ses éléments les plus coûteux. Philippe Montanier a confirmé sans détour le forfait définitif de Chico Lamba, victime d’une fracture de fatigue.

‎ASSE : Saison terminée pour Chico Lamba

‎Il y a des confirmations officielles qui font plus mal que les rumeurs. En conférence de presse, Philippe Montanier n’a pas cherché à noyer le poisson : « Chico Lamba, out. Jusqu’à la fin de saison. Fracture de fatigue. Il ne pourra pas revenir. » Quatre phrases, un verdict sans appel. Le défenseur stéphanois ne foulera plus la pelouse cette saison, ni à Rodez, ni lors de l’ultime journée qui pourrait décider du destin de l’ASSE.

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‎Le joueur lui-même a choisi la voie de la dignité pour prendre congé sur les réseaux sociaux. Pas de colère, pas de victimisation, juste une lucidité désarmante : « Ce n’est pas ainsi que je voulais terminer cette saison. Mais c’est le football. Je suis reconnaissant pour chaque instant passé sur le terrain et pour tout le soutien que j’ai reçu cette année ,cela n’est jamais passé inaperçu. » Des mots qui résonnent d’autant plus fort qu’ils viennent d’un homme qui avait tout pour briller, et à qui le corps a refusé de coopérer.

‎6 millions d’euros pour 13 matchs : le cruel bilan chiffré

‎La réalité économique est difficile à contourner. Recruté 6 millions d’euros par Kilmer Sports, un investissement rare pour un club de Ligue 2 qui dit tout de l’ambition du projet stéphanois, Chico Lamba n’aura disputé que 13 rencontres pour 1 093 minutes de jeu. Zéro but, zéro passe décisive. Des statistiques offensives vides qui ne racontent pas tout, mais qui posent quand même une question inconfortable sur le retour sur investissement.

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‎Car quand Lamba jouait, l’ASSE était plus solide. Sa précision de passe à 92,2%, son aisance dans le jeu au pied et son sens du placement défensif étaient visibles. Les données ne mentent pas, c’est un bon joueur. Mais un bon joueur que les pépins physiques ont empêché d’exister : une première alerte en janvier, puis cette fracture de fatigue qui signe définitivement une saison à l’image d’une promesse non tenue.

‎Sa promesse aux Verts : présent même absent

‎Ce qui touche dans le message de Lamba, c’est cette dernière phrase lancée comme un engagement : « Il nous reste deux finales à disputer. Je serai là avec l’équipe pour la soutenir de toutes les manières possibles. Finissons en beauté », a-t-il conclu sur son compte Instagram. Un joueur blessé qui pense collectif plutôt que personnel, le signe d’une mentalité que l’ASSE a besoin de garder dans ses rangs, quelle que soit la division dans laquelle elle évoluera la saison prochaine.

Rendez-vous la saison prochaine

‎Condamner Chico Lamba sur la foi d’une seule saison gâchée par les blessures serait une erreur d’analyse. À son âge, avec les qualités techniques que les rares matchs disputés ont permis d’entrevoir, il a tout pour s’imposer comme un titulaire indiscutable en Ligue 1 ou en Ligue 2 si le scénario le plus sombre se confirme.

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La vraie question que devra se poser KSV cet été est simple : comment sécuriser médicalement un joueur à 6 millions d’euros pour qu’il puisse enfin exprimer son potentiel sur la durée ? La réponse à cette question vaudra bien plus que n’importe quel recrutement.