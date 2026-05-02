‎Mercato PSG : 100M€ ! Le Paris SG offre un pont d’or à l’OM

Vers un deal historique entre l’OM et le PSG au cours du prochain mercato d’été ? ‎Dans un scénario qui ressemble à un cauchemar marseillais, le Paris SG serait sur le point de formuler une offre de 100 millions d’euros aux Phocéens pour Mason Greenwood.

‎Mercato PSG : Paris prêt à sortir le chéquier pour Greenwood ?

C’est sans doute l’une des bombes mercato de ces derniers jours. Une information venue tout droit de l’Espagne, à prendre avec des pincettes tout de même. Fichajes révèle en effet que le PSG a déjà transmis une offre concrète de 80 millions d’euros à l’OM pour s’attacher les services de Mason Greenwood. Une somme qui aurait été rapidement écartée par la direction phocéenne.

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La réponse parisienne ne s’est pas fait attendre : une nouvelle proposition, estimée à 100 millions d’euros, serait en cours de préparation. Une nouvelle aussi surprenante qu’étonnante. ‎Ce chiffre n’est cependant pas anodin. Il positionne Greenwood parmi les transferts les plus importants de l’histoire du football français.

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Il interpelle d’autant plus que Manchester United conserve 35% des droits à la revente du joueur. Concrètement, si l’opération se conclut à 100 millions, les Red Devils empocheraient 35 millions sans avoir levé le petit doigt. Un détail financier qui complique les négociations sans les rendre impossibles.

‎Greenwood au Paris SG : le paradoxe le plus surréaliste du mercato

‎Sur le plan sportif, cette nouvelle fait froncer les sourcils. Luis Enrique a bâti son système autour de joueurs jeunes, polyvalents et disciplinés défensivement. Un profil que Greenwood n’incarne pas vraiment. L’Anglais est un génie technique, un créateur de différences, mais sa contribution dans le repli défensif a toujours été jugée insuffisante pour les exigences tactiques du coach asturien.

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Paradoxalement, c’est peut-être justement pour neutraliser un joueur qui leur a trop souvent fait mal que les dirigeants parisiens auraient décidé de l’extirper du camp adverse. ‎Car c’est là l’angle le plus cynique et le plus réaliste de ce dossier. Acheter Greenwood à l’OM, c’est affaiblir un concurrent direct en Ligue 1 tout en récupérant un joueur à forte valeur marchande.

Une double opération que le Paris Saint-Germain maîtrise depuis longtemps. Et si Greenwood ne rentre pas dans le système de Luis Enrique, il pourrait toujours partir en Ligue des Champions sur prêt ou être revendu avec bénéfice. Toutefois, réaliser une vente à ce coût pour l’Anglais viendrait régler un souci majeur pour les Phocéens en améliorant la santé financière du club.

Marseille peut-il vraiment tenir face à 100 millions ?

‎La vraie question n’est peut-être pas de savoir si le PSG veut Greenwood. Elle est de savoir si l’OM aura la force et les convictions de refuser 100 millions d’euros d’un ennemi juré dans un contexte de reconstruction totale. Sans Ligue des Champions assurée, avec un nouveau président qui prend ses fonctions le 2 juillet, un entraîneur incertain et des finances sous pression, la tentation d’encaisser un chèque à neuf chiffres sera immense.

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‎Vendre Greenwood au PSG serait sportivement douloureux et financièrement séduisant. Mais dans la mémoire collective marseillaise, ce serait une trahison d’une tout autre nature. Le Vélodrome ne pardonne pas et Stéphane Richard le sait. Ce dossier, plus que n’importe quel autre cet été, dira quelle est la véritable ambition du nouvel OM.