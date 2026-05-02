Mercato OM : Accord conclu pour le prodige Michel Boni ?

La direction de l’OM se lance sur le buteur béninois Michel Boni en Angleterre. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato : L’OM s’attaque au phénomène Michel Boni

Les dirigeants de l’OM préparent certains coups cet été. Pour renforcer l’effectif la saison prochaine, l’état-major olympien explore des pistes inédites. Si la défense pourrait accueillir un renfort burkinabé, c’est vers le Bénin que les regards se tournent pour dynamiser l’attaque. Une cible précise est évoquée dans les bureaux de la Commanderie. Il s’agit du jeune crack Michel Boni.

Le club phocéen veut conclure ce dossier rapidement. Selon Transferfeed, les dirigeants marseillais suivent de très près ce talent béninois né en 2008. Actuellement sous contrat avec Brentford FC, l’attaquant s’impose déjà comme un pilier de l’équipe U21 des Bees. Tout montre qu’il a les atouts pour évoluer dans un club de haut niveau.

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Sa formation a débuté à Leicester City. Âgé de 18 ans, Michel Boni attise les convoitises des géants anglais et français en vue du prochain mercato estival. Le joueur impressionne par son gabarit et ses solides performances. Ce buteur béninois allie une puissance physique dominante à une technique précise des deux pieds.

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L’Olympique de Marseille mise ici sur l’avenir. Pour le moment, les pensionnaires du Vélodrome ne sont pas encore passés à l’attaque. Les pourparlers pourraient débuter dans les prochaines semaines. Si le deal est scellé, Michel Boni sera un renfort de poids pour l’équipe de Habib Beye la saison prochaine.